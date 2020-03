O futuro da moda circular é o plástico?

A França promulgou em 11 de fevereiro de 2020 a Lei Anti-desperdício para uma Economia Circular, com a meta superlativa de “(…) entrar na era do desperdício zero o mais rápido possível. Transformar nossos métodos de produção e consumo com avanços históricos pelos quais a França mais uma vez mostrará o caminho: a proibição de plásticos descartáveis e da destruição de novos produtos não vendidos. A transição de uma sociedade totalmente descartável para uma sociedade totalmente reutilizável.” – nas palavras de Brune Poirson, Secretária de Estado do Ministra da Transição Ecológica e Inclusiva.

A lei é pioneira, considerando sua abrangência e objetivos ambiciosos, pois, pretende transformar o sistema em profundidade no contexto de uma sociedade que, há muitas décadas, em especial a partir dos anos 30, se acostumou às facilidades dos produtos descartáveis, disponibilidade de plásticos de uso único em supermercados, praças de alimentação, lojas de conveniência, sacolas e sacos plásticos fornecidos com as embalagens de roupas, peças vestuário barato etc..

Nos anos 40-50, o plástico entrou definitivamente na indústria do vestuário, com a invenção do poliéster, nylon e lycra, derivados do petróleo que eram fáceis de lavar, dispensavam a necessidade de passar as roupas, e eram muito mais baratos que os tecidos naturais. A popularidade da inovação foi imediata, e suas aplicações cada vez maiores: componentes de naves espaciais, indústria automotiva, brinquedos, etc.

A conta chegou, porém. A praticidade do material é diretamente proporcional a sua durabilidade quase infinita, mas também aos danos que vem causando ao meio ambiente; e inversamente proporcional a sua sustentabilidade.

Embalagens plásticas respondem por 50% do lixo plástico mundial, muitas destas embalagens são descartadas em média 12 minutos depois do uso, e demoram 500 anos para se decompor. Até o ano de 2050, os cientistas já alertaram que haverá mais plástico do que peixes no oceano.

O mercado da moda contribui em muito para essa estimativa, pois, depois do algodão, as fibras mais usadas pela indústria do vestuário são as sintéticas derivadas do petróleo pelo seu custo, facilidade de obtenção e praticidade.

Inegável que esse setor da indústria contribui pesadamente para a infestação de plásticos e microplásticos na natureza, tanto no pré como no pós-consumo, aumento do efeito estufa, poluição dos rios e oceanos.

Porém, a mudança talvez venha também das passarelas. Segundo matéria da prestigiada revista Wired, o plástico poderá ser o futuro da moda, desde que a indústria abrace práticas éticas e sustentáveis através do investimento em pesquisa e inovação e passe a incorporar o plástico reciclado em sua cadeia produtiva, consagrando o modelo da circularidade.

A marca californiana Everlane já retirou 3 milhões de garrafas plásticas da natureza utilizando-o na confecção de suas peças; Outerknown a marca do campeão de surf Kelly Slater utiliza todos os tipos de plásticos na sua produção; a gigante Adidas confeccionou um tênis inteiramente de garrafas de plástico, e muitas outras empresas vêm acreditando na alternativa.

Como disse Michael Preysman, fundador da Everlane: “As empresas são responsáveis, em nossa opinião, por fazer a coisa certa. Se eles não estão fazendo mudanças em sua cadeia de suprimentos, eles estão ativamente optando por colocar seu lucro na conta do planeta”.

Ana Fábia R. de O. F. Martins – Advogada, especialista em Direito e Negócios Internacionais.