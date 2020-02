O fator Requião

O ex-senador Requião considera seriamente a ideia de disputar a prefeitura de Curitiba pelo MDB. Isso mudaria completamente o quadro da disputa, afirmam os analistas da praça. A começar pelo próprio MDB, com o natural recuo das candidaturas já postas para disputar a indicação. João Arruda, Luiz Forte Netto, o advogado Pedro Henrique Xavier e outros menos votados, abririam mão imediatamente de suas pretensões.

No quadro geral, Requião mexeria com as candidaturas de esquerda. Tentaria, num primeiro arranque, as alianças com o PSDB, PT, PDT, PCdoB, PSOL e assemelhados. Não seria fácil. Há candidaturas renitentes nesse campo. No PDT, por exemplo, Gustavo Fruet não abriria para apoiar Requião, seu desafeto. No PSDB, há divergências. Tem um time que abomina a ideia de ficar com Requião, como Romanelli, mas há saudosos de sua época no governo, caso de Alexandre Curi. O PT pode aderir com mais facilidade. O PCdoB idem. Mas o PSOL quer firmar sua identidade.

Requião Filho nega

O deputado estadual Requião Filho afirmou que seu pai, o ex-senador Requião, não lançou candidatura a prefeito de Curitiba. “Reconstrução, sim. Aventura eleitoral, não!”, diz ele.

Mais transparência

O chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, entregou à Assembleia Legislativa mensagens do governo contendo projetos que visam dar mais celeridade e transparência à administração estadual. Ele adiantou que entre os projetos estão a “lei que regulamenta a fiscalização por videomonitoramento e a lei que simplifica a cobrança de dívidas do Estado. Ajustes pontuais e necessários para a transparência e agilidade ao governo”, destacou Guto Silva.

Reforma no pedágio

O governo Ratinho Junior deve encaminhar nos próximos dias à Assembleia Legislativa, um projeto de reformulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar), órgão responsável pela fiscalização de concessões, entre elas o pedágio. As mudanças devem ser o primeiro assunto relevante a ser discutida pelos deputados estaduais em 2020, e ocorre às vésperas do fim do atual contrato e da realização de novas licitações para a concessão de rodovias no Estado. Os contratos com as atuais concessionárias foram assinados em 1997 e se encerram em 2021.

Todos contra Justus

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, do DEM, perdeu densidade eleitoral e a liderança sobre os principais grupos políticos da cidade. O primeiro indicador dessa derrocada foi a baixíssima votação de seu pai, Nelson Justus, três mil votos na cidade que foi seu reduto eleitoral. Desde então, notou-se uma progressiva deterioração da imagem do prefeito e de sua administração. A reação veio agora, com uma frente de oposições.

Bakri apoia Marchese

Hussein Bakri, líder do governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, endossou a candidatura do deputado estadual Homero Marchese a prefeito de Maringá, o que sinaliza um claro apoio do próprio governo. Em Maringá, a eleição será disputadíssima. O prefeito Ulisses Maia tentará a reeleição. Há mais: o ex-prefeito Silvio Barros, do PP, o deputado federal Ênio Verri, do PT.

Espirros no PIB

Paulo Guedes, ministro da Economia, anda preocupado com espirros que o coronavírus possa provocar nas previsões das instituições financeiras. No último Focus, a previsão de crescimento do PIB caiu uma gota, de 2,31% para 2,30%. Só que as instituições financeiras estariam mudando agressivamente suas estimativas, a começar pelo Itaú, tradicionalmente conservador em suas projeções. O suíço UBS já cortou sua previsão em 0,4 pontos percentual, baixando de 2,5% para 2,1%. Guedes sabe que o coronavírus fará algum estrago nas estimativas do PIB. Só ainda não sabe o tamanho.

De fora

Eduardo e Flávio Bolsonaro estão tentando convencer Carlos Bolsonaro a ter um cargo formal na direção do Aliança pelo Brasil. No entanto, mantendo sua fama, ele permanece irredutível. É esse espírito do contra, à propósito, que é permanente motivo de preocupação de Jair Bolsonaro.

Adoçantes

Paulo Guedes não desiste facilmente: ele está tentando convencer Jair Bolsonaro sobre o “imposto do pecado”. É um tributo que passaria a ser cobrado apenas nos produtos que tenham impacto negativo sobre a sociedade e possam gerar custos futuros sobre o Estado. São tabaco, álcool e açúcar, embora existam discussões sobre carbono e energia não-renovável. Ainda não se sabe como ficariam produtos com açúcar zero ou com adoçantes. Só se sabe que livros e cigarros não devam pagar o mesmo imposto.

Legado

O juiz Marcelo Bretas vai marcar para abril o leilão do acervo de joias que pertenceu a Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo. O trabalho de perícia e avaliação das peças deve ser concluído em algumas semanas. Estão lá, entre tantas, um Vacheron Constantin Patrimony, em ouro branco, um Cartier Ronde Louis, com pulseira de ouro, um conjunto de anel e brincos com 146 diamantes, assinado por Antônio Bernardo, só para começo de conversa.

Salário

O ex-presidente Lula passou a receber um salário mensal do PT na condição de presidente emérito do partido. O valor não foi revelado, mas estima-se que seja em torno de R$ 10 mil mensais, que serão somados aos R$ 6 mil, que recebe como anistiado político. Por ordem judicial permanecem bloqueados R$ 77,9 milhões em bens de Lula. No discurso que fez no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, depois de 580 dias de prisão, Lula se queixou: “Se me virarem com a bunda para baixo não vai cair uma moeda do meu bolso”.

Olho nas contas

A ameaça de Bolsonaro de zerar impostos sobre combustíveis: no ano passado, o governo arrecadou R$ 24,6 bilhões de PIS/Confins sobre combustíveis – e mais 2,7 bilhões com a Cide. Se a proposta de Bolsonaro fosse levada a sério, o governo no mínimo teria que compensar essa montanha de dinheiro para recuperar esse montante em outro tributo para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bolsonaro não entende nada de economia – mesmo.

Outras contas

Ainda a ameaça de Bolsonaro, caracterizada de populista pelos governadores: vale mencionar ainda que, no ano passado, o governo federal já abriu mão de R$ 7,8 bilhões do PIS/Confins para desonerar o diesel, devido à permanente ameaça de greve dos caminhoneiros. Foi o dobro do ocorrido em 2018, quando Michel Temer determinou essa medida. Mais: Paulo Guedes acompanhou essa novela com a mão da cabeça.

Reforma

Bolsonaro continua dizendo que não é reforma ministerial, mas vai trocando as peças do xadrez: Gustavo Canuto estava na lista, há semanas (Paulo Guedes insistia em seu afastamento) e quem assumiu o Desenvolvimento Regional foi Rogério Marinho – e não Tarcísio Freitas, que acumularia com a Infraestrutura. Canuto leva a Dataprev como prêmio de consolação. O general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral, foi convidado para assumir a Casa Civil e recusou.

Esforço

Do seu lado, Onyx Lorenzoni quer mostrar serviço a Bolsonaro e provar que ele já fez mais nas relações com o Congresso do que Luis Eduardo Ramos na Secretaria do Governo (seria sua atribuição). Continua por um fio. Esta semana, Ramos reuniu presidentes de partidos – entre eles, Gilberto Kassab (PSD), Ciro Nogueira (PP) e Marcos Pereira (Republicanos) – fazendo um mea culpa e admitindo erros na condução das conversas com o Congresso.

Não é minha, não!

Na internet, circula uma campanha especial para os cariocas que diz “Cedae, essa conta não é minha”. É uma iniciativa da ONG Meu Rio, que pretende que a estatal fluminense devolva o valor pago pelos consumidores referentes ao consumo da água suja. Não terá resultado prático, mas é uma boa ideia.

Currículo

Há dias, Fábio Wajngarten, da Secom, dizia a um grupo de jornalistas como ficou rico. Disse ter largado uma carreira promissora na advocacia (seu pai é médico) para atender um pedido de Silvio Santos, que queria que ele gravasse “as propagandas veiculadas numa emissora concorrente”. Aí, comprou um videocassete, um caderno “e do meu quarto eu gravava essa emissora de televisão”. Considerava o serviço “pioneiro” e “inovador”.

Dividido

Nessa novela do “imposto do pecado”, industriais ligados aos segmentos que teriam aumento de imposto já cercaram Paulo Skaf, presidente da Fiesp, para que aproveitasse sua proximidade de Bolsonaro “para tirar da cabeça dele essa ideia de Paulo Guedes”. Skaf prometeu levar o assunto ao Chefe do Governo que mandará a Guedes que, segundo o pessoal da Fiesp “não morre de amores pelo empresariado”. E é esse empresariado que Skaf quer levar aos braços do Capitão.

Frases

Requião (pai) não vai entrar numa aventura eleitoral.”

Requião Filho