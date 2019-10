Nas últimas pesquisas sobre as eleições presidenciais, Jair Bolsonaro venceria Lula, no segundo turno, por muito pouco. Em sua viagem pela Ásia, o Chefe do Governo vem acompanhando a novela do segundo turno no palco do Supremo, agora adiada novamente e está tranquilo. Ele acha que, se Lula for solto e ganhar novo folego na cena nacional (sendo candidato ou não), acaba facilitando a vida de Bolsonaro. Explica-se: os mesmos brasileiros que votaram no Capitão apenas para tirar o PT da arena, voltarão, nas urnas, a ter o mesmo comportamento, votando – de novo – no atual presidente, mesmo com suas trapalhadas.

Para quem tem memória fraca: em 2016, levando em condução coercitiva pela Lava Jato para prestar depoimento, o ex-presidente Lula tratou de avisar. “Se quiserem matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. A jararaca está viva”. Há quem acredite que malabarismos da justiça poderiam abrir brechas para pensar na criação de condições para Lula concorrer em 2022. E ainda há um HC no caminho que pode livrar o petista da condenação, se STF considerar que houve parcialidade da turma de Sérgio Moro.

Marqueteiro da direita

O argentino Jorge Gerez, marqueteiro de políticos da direita América Latina afora, faturou o Reed Latino Awards, considerado o principal prêmio do marketing político na América Latina, com a campanha que celebrou os 80 anos do partido mexicano PAN (Partido da Ação Nacional). No Brasil, Gerez fez parte da equipe que elegeu Ratinho Junior governador do Paraná.

Barbatanas de tubarão

Bolsonaro quase passou fome no Japão por não gostar da comida. No banquete oferecido pelo primeiro-ministro Shinzo Abe para as delegações estrangeiras, ele nem tocou na comida, que tinha barbatanas de tubarão. Em Tóquio, saiu duas vezes às ruas: em uma comeu um hamburguer; em outra, um filé. E reclamou que o filé custou US$ 30 e que não pagou com cartão corporativo, pelo qual disse que pode sacar até R$ 24 mil por mês. No dia seguinte, miojo, que levou do Brasil.

Era analógica do IAP

O estado inovador 5.0 que o governador Ratinho Jr. defende vem encontrando resistência entre servidores da era analógica que ocupam sensíveis funções de mando na administração estadual. Embora não possa ser tratado como exceção, um exemplo da resistência se dá na área do meio ambiente, mais especificamente no velho Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Reduto histórico de problemas policiais e judiciais, conhecido por criar dificuldades ou oferecer facilidades suspeitas, o IAP passou por uma reestruturação a partir da reforma administrativa implantada pelo governo. Juntou outros órgãos que atuavam na área ambiental e mudou até de nome e sigla: agora é IAT, Instituto Água e Terra. Mas não mudou a cultura interna.

Evo Morales comemora

Com 99,99% das urnas apuradas agora de manhã, os resultados das eleições na Bolívia dão a vitória a Evo Morales. O atual presidente contabiliza 47,07% dos votos e Carlos Mesa, seu principal opositor, 36,51%. A diferença entre os candidatos é de 10,56%. Pela legislação eleitoral boliviana, para vencer no primeiro turno, é preciso conquistar mais de 40% dos votos com pelo menos 10% de diferença do segundo colocado.

Muita polêmica

As eleições presidenciais bolivianas ocorreram no último domingo (20), e a apuração foi acompanhada por polêmica. Em cenário polarizado entre Evo Morales e Carlos Mesa, não faltaram acusações de ambos os lados. Morales acusou Carlos Mesa de delinquente. Carlos Mesa afirma que Morales fraudou o pleito.

Atos terroristas

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “atos terroristas” os protestos que têm ocorrido no Chile, que começaram na semana passada e já deixaram 18 mortos e 535 feridos, além de 2.410 detidos. Bolsonaro afirmou também que as tropas brasileiras têm de estar preparadas para fazer a manutenção da lei e da ordem no Brasil. No Chile, o presidente Sebastian Piñera mobilizou as Forças Armadas para reprimir as manifestações, o que não ocorrida desde o final da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Itaipu economiza

A política de reestruturação da gestão de Itaipu, implementada pelo diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, gerou uma economia de mais de R$ 600 milhões, em apenas oito meses. Esse valor inclui desde o corte de gastos não essenciais no dia a dia, como compra de passagens aéreas e deslocamento de empregados, até a redução do orçamento de 2020, algo em torno de R$ 218 milhões.

Esse saldo positivo equivale ao total de investimentos que Itaipu fará nos próximos três anos em obras estruturantes, como a Ponte da Integração Brasil- Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, uma das mais esperadas pela população, bem como a Perimetral Leste, e a modernização e ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, um dos mais importantes do Sul do País, que atende pacientes do SUS e tem, entre suas especialidades, o atendimento especializado em câncer.

Grupo Positivo expande

Na esteira do renovado movimento de consolidação do mercado de educação, o grupo Positivo pode em breve expandir suas fronteiras para além do Sul, onde está concentrado desde sua fundação nos anos 1970. A empresa negocia comprar escolas em Mato Grosso do Sul e em ao menos um estado do Nordeste, além de ter interesse em ativos no Sudeste, segundo quem conhece os planos. Neste mês, o apetite do Positivo levou à aquisição de seis instituições em três dias seguidos.

Marcos Valério cita Lula

Em depoimento inédito, o operador conta que o ex-presidente deu aval para pagar a chantagista que iria apontá-lo como envolvido no assassinato do prefeito. No fim da década de 90, o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza começou a construir uma carreira que transformaria radicalmente sua vida e a de muitos políticos brasileiros nas duas décadas seguintes. Ele aprimorou um método que permitia a governantes desviar recursos públicos para alimentar caixas eleitorais sem deixar rastros muito visíveis. Ao assumir a Presidência da República, em 2003, o PT assumiu a patente do esquema. Propina, pagamentos e recebimentos ilegais, gastos secretos e até despesas pessoais do ex-presidente Lula — tudo passava pela mão e pelo caixa do empresário.

Suborno de parlamentares

Durante anos, o partido subornou parlamentares no Congresso com dinheiro subtraído do Banco do Brasil, o que deu origem ao escândalo que ficou conhecido como mensalão e levou catorze figurões para a cadeia, incluindo o próprio Marcos Valério. Desde então, o empresário é um espectro que, a cada aparição, provoca calafrios nos petistas. Em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) já o condenara como operador do mensalão, Valério emitiu os primeiros sinais de que estaria disposto a contar segredos que podiam comprometer gente graúda do partido em crimes muito mais graves. Prometia revelar, por exemplo, o suposto envolvimento de Lula com a morte de Celso Daniel, prefeito de Santo André, executado a tiros depois de um misterioso sequestro, em 2002.

231 casos de sarampo

O Paraná tem 231 casos confirmados de sarampo em 2019, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (24). São 74 casos confirmados a mais do que no último boletim divulgado. O boletim epidemiológico mostra que 137 pessoas infectadas têm entre 20 e 29 anos. Há 337 casos suspeitos de sarampo em investigação no estado. Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais são as cidades com o maior número de casos confirmados. São 173,15 e nove pessoas infectadas respectivamente.

Idade mínima

Após anos de tentativas empreendidas por diferentes governos, o Congresso Nacional aprovou a criação de uma idade mínima para aposentadoria no Brasil. A mudança retira o País de um grupo restrito de nações que ainda permite a concessão do benefício considerando apenas o tempo de contribuição, característica que, segundo a área econômica, privilegia trabalhadores de maior renda.

Não aprende

O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, não aprende. Já foi condenado por fraude ambiental em São Paulo, falsificou diplomas e assinou artigos como mestre da Universidade de Yale, onde nunca estudou. No final de semana passada, postou que um navio do Greenpeace “estava próximo do litoral brasileiro na época do derramamento de óleo venezuelano”. E emendou: “Tem umas coincidências da vida né…”. A foto exibida era antiga e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, “cobrou explicações”.

Alegria de presos e advogados

O fim da regra que prevê prisão após condenação em segunda instância não levará felicidade apenas aos facínoras que clamam por impunidade. Felizes também estarão seus defensores, que o ministro Luís Roberto Barroso chamou de “os mais brilhantes e caros advogados do País”. Que devem multiplicar suas fortunas com ações para abrir as portas da cadeia à fina flor da bandidagem nacional. Eles próprios estimam “bandeirada” R$3 milhões para cada caso relevante.

O padrão era este: o acordo de delação dos 77 diretores da Odebrecht rendeu a criminalistas R$2 milhões por cabeça. Total: R$144 milhões. Criminalistas famosos cobram até R$3 milhões só para estudar o caso e decidir se o aceitam. Se topar, R$20 milhões de honorários por réu.

Além dos presos, STF torna criminalistas felizes. Nada sai barato. Criminalistas falam mal da Lava Jato da boca para fora. Adorariam homenagear a operação pela montanha de dinheiro que ganharam. Ex-ministro e advogado de Lula, Márcio Thomaz Bastos, já falecido, deixou herança de R$393 milhões para sua família,

Terrorismo

Longe da situação do óleo que invade praias do Nordeste brasileiro, o presidente Bolsonaro, sem dizer como chegou a essa conclusão e nem de quem é o responsável, garantiu que o vazamento foi “um ato terrorista”. Quem está a seu lado, nesses dias, confidencia que o presidente brasileiro chegou à essa conclusão por achar que foi mesmo assim. “O presidente acredita em tudo o que fala” – contou um assessor.

Outra realidade

O sócio controlador do JGP, André Jukurski, bem poderia ser parceiro e CEO do BTG. Ele foi um mito entre operadores de mercado e chefe de André Esteves, quando era um dos donos do Pactual. Depois virou sócio de Paulo Guedes, também parceiro do Pactual. E respeitado no mundo dos bankers e seria um cleaner prefeito para o BTG, mais precisamente na presença de Esteves no BTG. Os dois parecem se entender. A realidade, contudo, é outra.

Tudo de novo

O bloco Picciani vai tentar recomeçar nas urnas. Leonardo Picciani, filho do ex-presidente da Alerj, Jorge Picciani, deverá se candidatar à Câmara dos Vereadores no ano que vem, no Rio. Ele foi um ministro do governo Temer, deputado federal com certa influência na Câmara e o reinício deverá ser doloroso, pelo degrau mais baixo do Legislativo. Mesmo assim, é melhor do que ficar sem mandato – e sem foro privilegiado.

Gastos com câncer

Dados da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma): casos de câncer no Brasil custaram em 2017 R$ 68,2 bilhões. O levantamento inclui medicamentos, hospitalizações, cirurgias, falta no trabalho, aposentadoria por invalidez e outros. No SUS, o custo direto foi de R$ 4,5 bilhões e quase metade (48% dos gastos) destinados à quimioterapia. Cirurgias representaram R$ 1,1 bilhão, quase 25% dos gastos diretos. Na saúde complementar, despesas diretas com câncer chegaram a R$ 14,5 bilhões em 2017.

Até cone vence

Desafeto do clã Bolsonaro, o senador Major Olímpio (PSL-SP) ironiza o possível desempenho de Eduardo Bolsonaro numa eventual votação secreta para definir quem ficaria com a liderança na Câmara. “Se fizer votação secreta, Eduardo não ganha. Se fizer aberta, também não. Se colocar um cone para disputar com ele, dá o cone”.

Com Covas

O governador João Doria acha que a candidatura de Joice Hasselmann (PSL-SP) à prefeitura de São Paulo “engrandece o debate”. Mas, avisa que não irá apoiá-la: seu candidato é o atual prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição. Detalhe: Alexandre Frota pode ser o candidato a vice-prefeito.

Força chinesa

A chinesa Railway, que está comprando a concessão da linha 6 do Metrô de São Paulo, vai entrar no negócio engatada com o Eximbank chinês. Com comboio, um financiamento da ordem de YS$ 1 bilhão para a conclusão das obras e aquisição de equipamentos.

Exemplo

Nos corredores do STF, há quem se recorde que, em 2009, Eros Grau liderou corrente majoritária que defendeu o chamado princípio da presunção de inocência e concedeu habeas corpus a um fazendeiro condenado a sete anos e seis meses de reclusão por tentativa de homicídio. O réu era Omar Coelho Vitor que recorreu em liberdade – e jamais foi punido. O processo prescreveu.

Venda de terras

O ex-ministro da Justiça do governo Temer e membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativo da Fiesp, está elaborando um parecer contra o projeto de lei do senador Irajá Abreu que propõe a liberação de vendas de terras para estrangeiros. A encomenda é de Paulo Skaf que vai envelopar o documento com selo do Departamento de Agronegócio da entidade. Mais: Skaf está na comitiva de Bolsonaro na Ásia e vira e mexe, aparece atrás do presidente. Disputa com Hélio Negão a participação na foto.

Candidato

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, foi candidato a deputado federal, no ano passado, pelo Partido Novo que, agora, quer que ele deixe a legenda. Ruralistas e fabricantes de armas apoiavam sua candidatura. Na propaganda, ele exibia balas de fuzil como solução contra a “praga do javali”. Foi derrotado nas urnas – mais vai se candidatar de novo em 2022, apoiado por Bolsonaro (se o Capitão se reelege, Salles permanece no Ministério).

Menor da história

A taxa básica de juros (Selic) está em 5,5% ao ano, o menor nível da história que pode terminar 2019 abaixo de 5%. No mercado, os bancos cobram juro médio hoje de 116,16% ao ano no crédito pessoal, de 319,6% no cartão de crédito e 3016,9% no cheque especial. No segundo trimestre desse ano, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander tiveram um lucro somada de R$ 21,6 bilhões.

Dois leilões

O governo enxerga duas privatizações nos Correios. A segunda seria a terceirização da carteira do Postal Saúde. Não faltariam empresas de medicina em grupo disposta a assumir o plano de assistência médica dos trabalhadores dos Correios. Envolve 350 mil vidas – entre 100 mil funcionários e dependentes – R$ 650 milhões de ativos e uma receita de R$ 1,8 bilhão por ano. No governo Temer, já havia se pensado nisso, mas o rombo no plano de saúde exigia um aporte de R$ 2 bilhões dos Correios. A saída, autorizada pelo TST, foi aumentar a cobrança de mensalidade dos próprios funcionários.

Até casamento

A revista IstoÉ está garantindo que a festa de casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, em maio, bem como despesas de sua lua-de-mel, foram pagos com dinheiro do Fundo Partidário. Na época, Eduardo falou que fizera um empréstimo para bancar a festa e a viagem.

Cena trágica

As perdas cambiais atingiram maior nível desde 2015, momento agudo da crise. O déficit das transações correntes em setembro deste ano era de US$ 3,5 bilhões e em 2018, no mesmo período estavam em US$ 194 bilhões. Os investidores estão caindo fora. Queimaram-se US$ 10 bilhões em reservas com venda de dólares no mercado cambial à vista.

Sem choro nem vela

Desemprego na casa de 12% e sindicatos à mingua: por conta disso, um dos maiores acordos trabalhistas no país (abrange diferentes categorias) está, para ser fechado sem resistência dos trabalhadores. O Sindiquimica, que engloba indústria química, setores farmacêuticos, fertilizantes e plásticos, ofereceu reajuste de 100% sobre o INPC e participação nos lucros de R$1.035 a R$ 1.150. Assembleias das quatro categorias estão marcadas, mas é tudo para inglês ver. Está certo e sacramentado e por ser um dos primeiros dissídios de novembro, poderá nortear outros acordos coletivos.

Alto potencial

Alfred F. Kelly, CEO global da Visa, passou por São Paulo, acha que seu maior concorrente ainda é o dinheiro e vê no Brasil um país de alto potencial para cartões de crédito, débito ou pré-pago. É um país – para quem não tem ideia – onde 60% dos pagamentos ainda são feitos em dinheiro e apenas um terço da população tem cartão de crédito. E em mais de 5,5 mil municípios existem oportunidade para pagamentos digitais.

Spoiler

Para os fanáticos pela novela A dona do pedaço: no capítulo final, Maria da Paz (Juliana Paes) conta a Amadeu (Marcos Palmeira) que está grávida de uma menina. E irá se chamar Sol.

“Amigável”

O ministério da Economia está trabalhando em nova medida provisória para a “devolução amigável” de concessões rodoviárias – e que não serão tão “amigáveis” assim. Paulo Guedes defende que os investidores provando interessados em aderir à MP paguem um pedágio. Nesse caso, as empresas que quiserem devolver ativos à União terão de abrir mão de ações judiciais e de cobrança de indenizações por investimentos já realizados. O ministro Tarcísio Freitas era contrário, mas cedeu. A premissa é que investidores serão duplamente premiados se ainda tiverem direito a alguma compensação: são todos inadimplentes.

Na frente

Malgrado os péssimos resultados de sua candidatura à Presidência, Geraldo Alckmin ainda é o grande favorito para o governo de São Paulo em 2022. É o resultado das primeiras pesquisas internas do PSDB, abrangendo grande parte do interior. Os dados deixaram Rodrigo Garcia, vice-governador e pré-candidato à sucessão de João Doria, assustado. Ele tinha a certeza que, em decorrência das eleições presidenciais, Alckmin não teria mais nenhuma chance.

Na TV

O presidente Jair Bolsonaro deverá fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão no próximo dia 6 de novembro, para celebrar os R$ 100 bilhões do leilão da cessão onerosa;

Brincadeira

Mesmo com tanta gente torcendo, contra o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, continua sendo o mais admirado do ministério pelos brasileiros. Em evento semana passada em São Paulo, voltou a afirmar que não será candidato à Presidência em 2022. Garantiu que não seria um político e que “realiza um trabalho técnico e continua combatendo a corrupção como sempre fez”. E no final brincou: “Vou colocar no meu túmulo: não se elegeu à Presidência”.

Nunca 100%

Na sexta-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping e afirmou que muitos acordos poderão ser fechados. Por outro lado, relatou: “Nunca seremos 100% afinados com a China, mas na questão econômica, acredito que estamos bem próximos disso”. Durante o encontro, o Chefe do Governo brasileiro presenteou o chinês com uma jaqueta do Flamengo.

Novembro agitado

Adiado mais uma vez o julgamento sobre a legalidade da prisão em segunda instância para 6 de novembro, deixou muitos juristas preocupados. Tudo porque é um intervalo de mais de 10 dias e o assunto pode ser pressionado por manifestações políticas e pelas redes sociais, que podem interferir nas decisões. Em novembro, também terá o julgamento de suspeição do atual ministro da Justiça Sérgio Moro, que deve ser pautado na Segunda Turma, e que deverá ficar para segunda quinzena do mês.

Boa carreira

Em artigo Thiago Chiamulera diz que imagina que hoje o interesse em ser um bom engenheiro, médico ou seguir a carreira da magistratura já não é tão atraente. É verdade. Esqueça as solas de sapato judiadas, e o café com leite que pontualmente marca sua saída de casa ao trabalho todos os dias antes das 07h30. O negócio hoje é montar um Partido Político! Não se preocupe mais com português e matemática, não dê bola aos amigos que querem criar uma startup – negócio bom é montar um Partido Político.

Muita grana

Entre os Fundos Partidário e Eleitoral as siglas irão receber quase 3 Bilhões de reais, que serão manejados por seus caciques mandatários os quais decidem sobre o uso e o abuso destes recursos. Dinheiro público sim! Grande parte deste montante é derivado de dotações orçamentárias que nascem dos nossos impostos – se falta merenda ou não há vaga no posto de saúde isto não importa o que vale mesmo é montar um Partido Político.

Frases

“Eduardo (Bolsonaro) é um menino mimado. Se fosse meu filho, dava três tapinhas na bunda dele, resolvia e ele ficava quietinho.”

Joice Hasselmann