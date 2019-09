Ela tem apenas 25 anos, mas acaba de assumir a franquia da AD Clinic, espaço estético com diversos tratamentos e tecnologia de ponta, na região Mercês em Curitiba. Formada em Comércio Exterior, Elisa Figueiredo se imagina empreendendo desde pequena. Seu primeiro trabalho foi aos 14 anos, como estagiária na Câmara de Vereadores. A carteira registrada foi na Pinho, empresa terceirizada dentro da Volvo do Brasil, onde ela trabalhava com importação de peças e atividades relacionadas com a sua formação profissional.

Logo depois de formada, Elisa casou e foi trabalhar com o marido, em uma loja de baterias automotivas. Neste estabelecimento, o espírito empreendedor começou a falar ainda mais alto e ela conseguiu implementar uma de suas ideias – um disk entrega – que fez as vendas dobrarem.

Apaixonada por estética, Elisa conta que já usufruiu de mais de 16 procedimentos, entre eles: drenagem, modeladora, peeling de diamante e criofrequencia. O sonho de ter sua própria clínica começou a ser despertado quando conheceu a AD Clinic: o atendimento, a decoração, o aroma e qualidade dos protocolos. Esse ano, a oportunidade de franquia foi aberta pelo empresário Rodrigo Nunes – que há cinco anos comanda a marca – e Elisa se interessou pela proposta. “Sou a primeira franqueada do Rodrigo, a primeira acreditar na marca dele. Não tinha capital, fui atrás. Meu marido me incentivou bastante e abri minha clínica sozinha. Não tenho dúvidas de que fiz a escolha certa. Na primeira semana de inauguração os negócios já foram super bem”, celebra ela.

Kazuco Akamine, agora acadêmica

Num evento muito prestigiado, Kazuco Akamine, foi empossada na Academia Paranaense Feminino de Cultura. Ela ocupou a cadeira 29. Em sua fala disse que “a acadêmica Luiza Straudel Iwersen, a primeira ocupante da cadeira 29, fez valer a dignidade humana, com suas notórias obras. Contribuiu de forma indelével, para o desenvolvimento da nossa comunidade, abrilhantando-a desde seus 15 anos, quando escreveu seu primeiro poema.” A cerimonia foi conduzida pela Presidente da Academia Feminina de Letras do Paraná, Zuleima Guerreiro Magaldi, estando compondo a mesa também a Professora Chloris Casagrande Justen, presidente do Centro Paranaense Feminino de Cultura, e Ney Perracini de Azevedo, presidente do Centro de Letras do Paraná.

Casada com Pedro Paulo Pamplona entre as inúmeras atividades de Kazuco Akamine, está a de ser cofundadora do Conselho da Mulher Executiva da Associação Comercial do Paraná, Foi vice-presidente da Associação do Paraná, e, posteriormente, membro do Conselho Superior. Também cofundadora da Associação de Mulheres de Negócios, atual BPW

Internacional. Recebeu vários prêmios, como Semeadores do Paraná, na área empresarial. Empreendedores do Paraná da Assembleia Legislativa do Paraná. Tem o título “Uthinathu em Destaque na Literatura”, pela Federação Okinawa Kenjin Kay, de São Paulo entre outros. Também ocupa a cadeira número XV, cujo patrono é Olavo Bilac, da Academia Internacional de Cultura de Brasília.

Lançou o primeiro volume da trilogia Kaná – “Da terra do Sol Nascente para as Terras dos Frutos de Ouro”, romance de pesquisa histórica e vivência da imigração japonesa. Atualmente, Kazuco Akamine empenha-se na literatura; dirige a ONG, em Campina Grande do Sul; administra sua chácara na Estrada da Marcelinha, e tem um belíssimo e revolucionário projeto de cemitério para esse município; envolve-se, também, no agronegócio, em Tagaçada de Cima, município de Guaraqueçaba, Fazenda Vale da Serra, especializada em búfalos e plantação de palmito pupunha. Hoje casada com Pedro Paulo Pamplona;…… fundou e preside a ONG “Associação Kazuco Akamine”, focada em artes e musicalização, principalmente às crianças em vulnerabilidade social, no contraturno escolar, em Campina Grande do Sul.

Morar Mais Curitiba no Shopping Crystal

A arquiteta e licenciada da Morar Mais Curitiba, Milena Schulmeister, conta que as obras para a montagem da mostra estão bem adiantadas no Shopping Crystal. O evento, que abre suas portas no dia 1º de novembro, na capital paranaense, contará com mais de 40 ambientes projetados aliando tendências, sustentabilidade e inclusão. O Morar Mais por Menos Curitiba será realizado de 1º de novembro a 8 de dezembro e o Shopping Crystal foi escolhido para abrigar a edição 2019 que vai oferecer, durante 38 dias, mais de 40 ambientes que representam espaços residenciais, corporativos, de eventos, entre outros, com a participação de cerca de 100 profissionais e fornecedores. Para saber mais sobre a mostra Morar Mais por Menos,em Curitiba,acesse: www.facebook.com/morarmaiscuritiba e www.instagram.com/morarmaiscuritiba

Sensibilidade de mãe e filha na arte

Recentemente as empresárias e artistas plásticas Karin Kosters Baggio e Kauna Baggio Nava receberam convidados, formadores de opinião e admiradores da arte para a Exposição “Árvores e Flores”, na Sociedade Thalia. As artistas contaram um pouco sobre o processo de criação e a alegria de estar realizando sua primeira exposição. A exposição permanece na Galeria Modas Karin, no Karin período da tarde com hora marcada, localizada na Av. Marechal Floriano Peixoto, 6035 (Hauer). Na estão Kauana Kosters Baggio Nava , Karin Kosters Baggio e a curadora Débora de Santis.

Trousseau mostra nova coleção

Na semana passada as arquitetas Ana Sikorski e Kátia Azevedo, da Moca Arquitetura, receberam convidados na Trousseau do Pátio Batel, para apresentar a nova coleção da marca. “Be Our Guest, é um convite ao bem-estar encontrado nos hotéis contemporâneos, a fim de tornar cada experiência marcante, duradoura e inesquecível”, enfatizam as arquitetas

Foco no universo feminino

Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz, esses são fatores imprescindíveis para cada líder e os pilares do Treinamento Lince da Master Mind. De acordo com os ensinamentos de Napoleon Hill, escritor do best-seller “Lei do Triunfo”, e com a parceria da The Napoleon Hill Foundation, a Master Mind constrói continuamente futuros líderes conscientes. “Pela primeira vez na Master Mind, um grupo exclusivamente feminino será formado no Lince, apenas aqui em Curitiba”, conta Jairo Ferreira Filho, CEO da Master Mind Curitiba e Campos Gerais. Existem muitos aspectos do universo feminino, como a criação dos filhos e relacionamentos, em que o Lince pode ser extremamente benéfico, ainda mais quando centrado nesses aspectos. O treinamento começa no dia 03 de de outubro. São ao todo, 12 sessões de 4 horas cada, uma por semana. Mais informações pelo fone (41) 99528-9692