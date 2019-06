A maneira como o sistema político do país se movimenta nunca deve ser prejudicial aos interesses da população. Na prática, porém, não é o que acontece. Infelizmente, os partidos políticos trabalham um contra o outro, buscando fortalecer seus próprios poderes em detrimento dos oponentes. Nesse vai e vem de forças, o povo sofre com a falta de políticas públicas e acaba sendo a parte mais danificada do processo. Em tempos de tanta crise econômica, com a inflação batendo os recordes mais altos dos últimos tempos, as vendas do comércio diminuindo a cada mês e as empresas demitindo para manter seu equilíbrio financeiro, torna-se cada vez mais necessária uma mudança no desempenho dos políticos.

Discursos positivos sempre surgem aqui e ali. Ministros, senadores, deputados e outros integrantes da classe, tentam acalmar a população com palavras otimistas e projeções boas para o médio e longo prazos. Mais do que palavras, no entanto, são esperadas pelos cidadãos comuns que sentem o salário diminuir a cada ano, devido aos altos preços, e sofrem com a baixa qualidade dos serviços públicos. A política jamais deve ser inimiga do desenvolvimento da nação.