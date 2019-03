O “bullying” da bela

Mulher bonita sofre. Sofre assédios. Sofre de inveja. Sofre com os

rótulos. Sofre pelo julgamento da intimidade que tem com o tempo… E

sofre até pela generosidade com que o mundo a recebe. Todos são

solícitos com gente bonita. E muitos são malvados com a beleza alheia.

Sempre quis escrever sobre isso. Quando era pequena fazia comerciais de

TV. Imagina uma loirinha bochechuda e doce… Encantava a todos. Veio a

adolescência e fiquei esquisita. Só que todo mundo fica esquisito. Uns

menos, eu sei. Nesta fase, me sentindo feia, fiquei ainda mais legal.

Mas não era o suficiente. Porque as feias são legais, assim como

geralmente as gordinhas são engraçadas… Rótulos à parte, talvez

um dia escreva sobre isso também.

Cresci e estudei muito. Com minha personalidade independente ao extremo,

desenvolvi inteligência, habilidade e competência para articular e

resolver o que eu quisesse. Descobri então certa potência em mim. E de

repente me enxerguei doce, solícita, legal, independente, inteligente e

bonita. Foi justamente aí que vieram muitos dos problemas na minha

vida.

Por que tudo isso? De fato, me tornei o que queria ser, …, para ouvir,

numa sessão com o meu coach, “produza-se menos”, “às vezes olhar

pra você incomoda”. Trágico? Cômico? Pois é….

A beleza também isola. Quantas festas não fui convidada? Quantas

amigas se afastaram? Quanto tempo perdido em reuniões em que eu

acreditava que seriam produtivas? O bullying ensina, e essa é a parte

boa de toda história. Não importa porque as pessoas enxergam a gente

diferente, ser diferente move o mundo e transforma realidades.

Hoje tenho uma réplica em miniatura. Uma minimim. E todos os dias

estimulo as descobertas e potencialidades dela, que além de tudo é

divertida. Um encanto de menina, que é tudo de bom que existe na vida.

Na minha especialmente! Mas ela sabe o que quer e como toda menina

bonita, tem um gênio daqueles!!!

O fato é que logo ela estará convivendo com mais crianças, percebendo

e sentindo as coisas por ela mesma. Vai crescer e talvez, quem sabe, ter

tantas portas se abrindo que o grande dilema será escolher. Ou não, se

eu souber educar direito. A mim, caberá sempre que possível, orientar,

proteger e ajudar a fazer com que ela seja a melhor versão dela mesma.

Esse é o poder! Uma construção pessoal, gradativa e intransferível.

Então, Mr. Bullying, ajude minha menininha a crescer!

Claudia Queiroz, é jornalista.