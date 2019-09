Empresário criativo e antenado, o restaurateur Francisco Urban, comandante dos quatro Victor – o bar e restaurante do bairro São Lourenço, marco inicial da história dos 50 anos do grupo, há pouco comemorados; o bistrô do ParkShopping Barigui; a petiscaria, em Santa Felicidade; e a unidade da praça da Espanha, que já foi tratoria e hoje é Praça do Victor -, acaba de reinventar uma função para o espaço do mezanino da Praça; um bar de vinhos chamado de UpStairs. A entrada é pela rua Saldanha Marinho, 1650 e atende de terça a sábado, das 17h às 23h.

Ao subir os 19 degraus, o cliente é saudado pelos nomes dos diversos tipos de uva utilizadas na produção de vinhos de qualidade; já no interior do bar, as mesmas inscrições, só que, agora, ao lado de rostos ilustres, como Madonna, Lady Gaga, Carla Bruni, Elvis Presley, Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger e David Bowie, de cujos fãs-clubes Urban é um dos entusiastas.

O ambiente, de bom gosto, foi projetado pela arquiteta Giovana Paiva, combinando bancadas, balcões e mesas com cadeiras, sofás e almofadas, iluminação agradável, garantindo bem-estar entre taças de tintos, brancos, rosés e espumantes. Não há carta de vinhos: o cliente pode escolher direto das prateleiras ou pedir o que já tem em mente. Ao todo, são 110 rótulos, cujos preços variam entre R$ 45 e R$ 767, com opções de serviço em taça, que custam entre R$ 14 e R$ 39.

Os vinhos são selecionados pela Porto a Porto: nas palavras de Flávio Bin, gerente de desenvolvimento de vinhos da importadora, lá estão os clássicos vinhos brancos chablis da região da Borgonha, na França, além dos tradicionais vinhos da Bairrada e do Alto Douro, de Portugal. “Podemos citar outras regiões como a Toscana e Região de Piemonte, na Itália e La Rioja e Ribera del Duero na Espanha que estão muito bem representadas”. A seleção do UpStairs também oferece vinhos orgânicos e biodinâmicos da produtora Filipa Pato e Domínio de Punctum.

O cardápio de petiscos e comidinhas, concebido pela premiada chef Eva dos Santos em parceria com Francisco Urban, reserva surpresas ao paladar: porções de pastéis de palmito, queijo e pato; trio de mini hambúrgueres de camarão, carne e a versão vegetariana de lentilha; pizzeta de queijo; e blinis de tapioca acompanhados de guacamole ou creme azedo com camarão. Os preços vão de R$ 22 a R$ 32 a porção.