O R$ 1 trilhão de economia sonhado pelo ministro Paulo Guedes deve cair para R$ 600 bilhões em 10 anos na vindoura Reforma da Previdência, apontam deputados ouvidos pela Coluna. Pontos como Aposentadoria Rural, Abono Salarial, Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social à Pessoa com Deficiência dificilmente serão alterados na Constituição. Também há resistência na chamada “desconstitucionalidade” do tema, no qual o Governo quer facilitar futuras mudanças através de Projetos de Lei – com maioria de votos – e não por Proposta de Emenda à Constituição – o que exige todo esse esforço de articulação que se vê, para obter três quintos dos votos.

Metamorfose

Sara Giromini, a ‘Sara Winter’, ex-feminista radical e hoje Bolsonarista, foi nomeada para cargo comissionado na Secretaria da Mulher. O que não faz uma mutação..

Antena ligada

Gilberto Kassab, ‘dono’ do PSD, pleiteia para indicado seu o comando do Ministério de Comunicações, onde foi ministro. Hoje, nas mãos do astronauta Marcos Pontes.

Radar

Kassab repete para ministros palacianos que o PSD, hoje com 37 deputados, vai chegar a 40. E que terá 12 senadores até o fim do ano, quatro a mais que a bancada atual.

INCA no CTI

Leonardo Boff foi vetado de vez no Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A diretora Ana Cristina Pinho é apadrinhada do deputado Simão Sessim (PP-RJ), entrou no Governo Temer, e ficou no cargo alinhada, óbvio, ao novo Governo. Não bastasse divulgar nota cancelando a palestra do teólogo, ainda culpou a Coluna por revelar os bastidores. Que feio. Boff confirma que faria palestra como voluntário, de teor espiritual, nada de política como suspeitam. Para médicos e pacientes, como faz há anos

Pela mulher

O Ministério dos Direitos Humanos vai conseguir uma boa economia unificando os serviços de Disque 100 e Disque 180, de denúncias sobre abusos contra mulheres. Já lançou edital para audiências públicas e propostas.

Minirreforma

Inconformados com as derrotas na Comissão de Constituição e Justiça – a despeito do avanço esta semana – e a lentidão da tramitação da reforma da Previdência na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro e ministros da articulação política vão chamar, novamente nos próximos dias, presidentes e líderes do Centrão para conversas no Planalto.

Demandas

A intenção é evitar que o bloco trave o andamento da reforma na Comissão Especial e de outros projetos prioritários do Planalto, como o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além da liberação de emendas e cobranças por cargos, líderes do Centrão vão pedir para serem lembrados na minirreforma ministerial em discussão.

Túlio da Fátima

O presidenciável Ciro Gomes pode apostar no deputado Túlio ‘Namorado da Fátima Bernades’ Gadelha (PDT-PE) para disputar a prefeitura do Recife. O jovem estreante federal marca ponto em Brasília, e alcançou 1 milhão de seguidores nas redes sociais (pelo visto na última campanha, isso faz diferença, ou é um termômetro eleitoral).

Vendeta

Fato é que Ciro, revoltado com o abandono do PSB e do PT na sua disputa do ano passado, quer se vingar dos antigos aliados em Pernambuco, onde as legendas são fortes

Do barril (de pólvora)

Os bastidores do Conselho da Agência Nacional de Petróleo em Brasília dão conta de que o presidente Décio Oddone está prestes a contratar a jornalista Cláudia Schüffner, sua amiga, no cargo de Ouvidora da agência reguladora. Um cargo técnico, que requer conhecimento de regras do setor e informações até jurídicas da Agência.

Do pasto

Em resposta à Coluna, sobre dívida bilionária com o fisco do País, a JBS informa que aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária “em novembro de 2017 para quitar os débitos com a União e se encontra em situação regular com a Previdência”.

ESPLANADEIRA

. O Mercado Livre está com 300 vagas abertas no Brasil, muitas para profissionais de nível sênior e de gerência . Concerto de estreia da temporada 2019 do PRELÚDIO 21 ocorre amanhã no Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelância, Rio . Cônsul geral dos EUA no Rio, Scott Hamilton, abre a exposição de fotografia “O Rio, na visão de um norte-americano”, na terça, no Petit Palais