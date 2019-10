Uma nuvem de chuva assustou moradores de Londrina, no norte do Paraná, na tarde da segunda-feira (28). O fotógrafo Antônio Neto registrou o momento em que as nuvens começaram a encobrir a cidade.

Ao longo do dia, a cidade teve 41 milímetros de chuva, segundo o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). O volume de chuva acumulado no mês, até esta segunda-feira, em Londrina, é de 83 milímetros. Segundo o instituto, a média para outubro é de 154.

Durante o dia, várias ruas foram alagadas e, em algumas, os veículos passavam com dificuldade.

Na Rua Jonatas Serrano, uma motocicleta tombou e foi arrastada pela correnteza. O dono do veículo informou que alguns pertences que estavam na moto desapareceram, e que a moto parou de funcionar.

Ao longo da tarde, conforme o Iapar, a chuva foi perdendo intensidade na região de Londrina.

Com G1