José Aldo pediu desculpas após a derrota para o australiano Alexander Volkanovski no UFC 237, na Jeunesse Arena (Rio de Janeiro), no sábado (11). Nesta segunda, ele usou seu perfil no Instagram para comentar seu desempenho.

“Nunca lutei tão mal na minha vida sem desculpa nenhuma, porque não sou disso, mas sei da minha capacidade e talento e não posso fazer isso, sem tirar os méritos do meu adversário que fez a luta dele. Fico triste comigo mesmo e transfiro tudo em mim, mesmo porque deixei acontecer e não fiz a luta que deveria fazer. Já passou e vamos pra próxima!”, escreveu o lutador.

Ele aproveitou para agradecer pela torcida: “Queria agradecer a todos que estavam e torceram na arena e nas suas casas muito obrigado, agradecer a toda minha equipe”.

Com o resultado, ele não pode voltar a disputar o cinturão do peso-pena. Até o momento, ele ainda é incerto na organização, já que seu contrato se encerra no final deste ano.