AFP – REUTERS

FOLHAPRESS – O número de mortos pela erupção de um vulcão na Ilha Branca na Nova Zelândia aumentou para 18, incluindo duas pessoas cujos corpos não foram recuperados, informou a polícia neste domingo (15).

No total, 18 das 47 pessoas que estavam nessa atração turística perderam a vida na explosão do vulcão mais ativo do país, que ocorreu na última segunda-feira (9).

“As equipes de resgate estão frustradas. Entendemos perfeitamente como pode ser frustrante para as famílias que querem recuperar os corpos”, disse o vice-comissário de polícia Mike Clement.

Outros 26 sobreviventes estão em hospitais na Nova Zelândia e na Austrália. Deles, cerca de 20 continuam a lutar por sua vida.

Das 47 pessoas que estavam na ilha no momento da erupção, 24 eram Austrália, nove dos EUA, cinco da Nova Zelândia, quatro da Alemanha, duas da China, duas do Reino Unido e uma da Malásia.

Um comunicado divulgado no sábado (14) pela agência geológica Geonet, do governo neozelandês, afirma que há um risco de 35% a 50% de uma nova erupção na ilha nas próximas 24h. Na sexta (13), essa projeção era de 50% a 60%.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que um minuto de silêncio será respeitado na segunda-feira (16), no mesmo horário da erupção do vulcão da ilha White.