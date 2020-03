Número de mortes por coronavírus no Brasil sobe para 92; país tem 3.417 casos

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil avançou para 92 nesta sexta-feira, um aumento de 15 óbitos, ou cerca de 19%, em relação ao levantamento da véspera, informou o Ministério da Saúde.

Os casos confirmados de Covid-19 no país atingiram 3.417, o que representa um aumento de 502, ou 17%, em relação aos registrados até quinta-feira, acrescentou a pasta.

São Paulo segue como o Estado com o maior número de casos confirmados de Covid-19 no país, 1.223, aumento de 171 –ou 16%– na comparação com o dia anterior.

O Rio de Janeiro vem na sequência, com 493 casos, ante 421 verificados na véspera.

O Sudeste concentra 57% dos casos confirmados de coronavírus no país, de acordo com dados do ministério, enquanto o Norte aparece na outra ponta, com apenas 4% das infecções.

Ainda segundo a pasta, a taxa de letalidade do Covid-19 no Brasil é de 2,7%.