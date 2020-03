Número de mortes por coronavírus no Brasil sobe para 57; país tem 2.433 casos

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil avançou para 57 nesta quarta-feira, um aumento de 11 óbitos em relação ao levantamento da véspera, informou o Ministério da Saúde.

Foram relatadas as primeiras mortes fora da Região Sudeste, sendo uma no Rio Grande do Sul, uma no Amazonas e uma em Pernambuco.

Os casos confirmados de Covid-19 no país atingiram 2.433, o que representa um aumento de 232 em relação aos 2.201 registrados até segunda-feira, de acordo com o ministério.

De segunda para terça-feira, o número de mortes havia aumentando em 12, e o número de casos em 310, segundo os dados do ministério.

A maior parte das mortes pela doença está em São Paulo, com 48 óbitos. O Estado também possui a maioria das infecções confirmadas no Brasil, com 862.

O Rio de Janeiro vem a seguir na contagem de casos do novo coronavírus, com seis mortes verificadas e 370 casos no total.

Fonte: Reuters