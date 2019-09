As ocorrências de roubo caíram 20,69% em Curitiba, enquanto os registros de furtos tiveram queda de 15,87% no primeiro semestre do ano, no comparativo com o mesmo período de 2018. Os dados são do relatório elaborado pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE), da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná.

Para o secretário da pasta, coronel Romulo Marinho Soares, a queda dos índices reflete o bom trabalho que vem sendo feito pelas unidades de segurança. “A atuação estratégica das polícias Militar e Civil colaborou para que houvesse menos crimes na cidade”, ressalta ele, lembrando que o número de homicídios na capital também caiu 20%.

Nos seis primeiros meses deste ano, ocorreram 18.731 casos de furtos e 10.464 de roubos em toda a capital. Na comparação com o ano passado, são 3.534 furtos e 2.730 roubos a menos. Mais de 60 dos 75 bairros apresentaram queda tanto em furto como em roubo. Destaque para reduções no número de roubos a residências (-40%), de veículos (-32%) e ao comércio (-31,3%).

“Trabalhamos diuturnamente em ações de inteligência, integração e planejamento entre as polícias para que os paranaenses tenham cada vez mais segurança. Não temos medido esforços para angariar recursos a fim de equipar da melhor maneira possível nossos profissionais”, afirmou o secretário da Segurança Pública.

Segundo o secretário, o patrulhamento preventivo e ostensivo da Polícia Militar, somado às investigações e elucidações de crimes mais rápidas por parte da Polícia Civil, além do aumento de 183% mais operações de repressão qualificada e 216% no volume de prisões, são alguns dos fatores que colaboraram para o resultado.

BASTIDORES – Para que tudo isso possa acontecer, o trabalho feito nos bastidores é muito importante. Nesse momento, entra o trabalho da Polícia Judiciária, que atua na coleta de informações usadas para a prisão de criminosos e elucidação de crimes.

“A Polícia Civil geralmente trabalha nos bastidores, infiltrada em locais onde há altos índices de criminalidade com a função de produzir inteligência e orientar o preparo e emprego das unidades ostensivas da Polícia Militar. É assim que temos colaborado para reduzir os índices de criminalidade”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach.

Com os dados em mãos, o trabalho dos policiais militares se torna mais efetivo por meio de ações preventivas. Assim, o uso de módulos móveis e de viaturas em pontos estratégicos da cidade, também colabora para diminuir os crimes contra o patrimônio.

“Aplicamos nossos recursos em complemento ao policiamento ostensivo, de forma estratégica, e com base no estudo do mapa do crime”, afirmou o comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar, unidade responsável pela coordenação dos batalhões que atuam na capital, coronel Hudson Leôncio Teixeira.