No ano passado foram produzidos 70,6 mil Registros Gerais (RG), e entre janeiro e setembro deste ano o número alcançou 110, 9 mil, ou seja, 40,3 mil unidades a mais do que todo o ano de 2018.

A Polícia Civil do Paraná já superou o número de segunda via rápida de carteira de identidade emitidas durante todo o ano de 2018 no Estado, somente nos nove primeiros meses deste ano. No ano passado foram produzidos 70,6 mil Registros Gerais (RG), e entre janeiro e setembro deste ano o número alcançou 110, 9 mil, ou seja, 40,3 mil unidades a mais do que todo o ano de 2018.

O crescimento no uso desse serviço, que foi implantando em 2017, traz vários benefícios à população, avalia o delegado Marcus Michelotto. “O cidadão ganha muito, pois ele não precisa sair de casa para pedir a segunda via. Depois é só ir buscar”, diz o delegado.

Outro ponto positivo do serviço é a liberação de agenda nos postos do Instituto de Identificação do Paraná para os usuários que buscam fazer primeiras vias do RG, já que obrigatoriamente ele precisa passar por atendimento pessoalmente. “O número é crescente em todo o Estado. As pessoas estão descobrindo a segunda via rápida e se dando conta de que não é necessário mais passar pelo atendimento pessoal”, ressalta Michelotto.

O delegado ainda destaca que o próprio sistema da segunda via rápida do RG, desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), informa ao usuário se ele tem condições de solicitar virtualmente o documento. Basta digitar o número do RG no campo da tela, que é acessado pelo link 2ª via Rápida.

O acesso pode ser feito tanto pelo computador, quando pelo navegador do aparelho celular conectado à internet. A diferença é que o link para a 2ª via está no canto esquerdo da tela se o usuário acessar pelo computador e, na parte de cima se a navegação for pelo smartphone.

A entrega do documento é feita por autenticação biométrica, do próprio cidadão, no posto de identificação, garantindo a segurança do processo. A segunda via do RG custa R$ 30,47.