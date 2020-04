Número de casos confirmados de coronavírus no Japão ultrapassa 3.200

O total de casos confirmados de coronavírus no Japão chegou a 3.278, segundo dados de 16 horas de sábado.

O número inclui as pessoas que tiveram a infecção comprovada nas checagens efetuadas por ocasião da chegada em aeroportos, autoridades do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social envolvidas na quarentena do cruzeiro Diamond Princess, assim como aquelas que retornaram da China ao Japão em voos fretados.

Se forem contabilizados os 712 passageiros e tripulantes do Diamond Princess, o total de infectados chega a 3.990.

O número de mortos vítimas do vírus é de 89, incluindo 11 pessoas que estavam a bordo do cruzeiro.

Por província, Tóquio lidera a lista de casos de infecção com 891. A província de Osaka vem em segundo lugar com 346, vindo em seguida a de Kanagawa, com 217 casos, Chiba, com 212, Aichi, com 202, e Hokkaido, com 193 infectados.