Novos veículos terão duas catracas para agilizar embarque

Desde a ultima segunda-feira (03), teve início a operação dos novos ônibus articulados com duas catracas para embarque de passageiros.

Os 5 veículos, todos zero km, são mais uma inovação que a Comec traz para o sistema metropolitano, com o objetivo de tornar o embarque dos passageiros mais rápido, e com isso ganhar tempo nos trajetos.

Neste primeiro momento, eles irão operar na linha D61-PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE, mas, segundo o presidente da Comec Gilson Santos, apresentando os resultados esperados a ideia é estudar outras linhas que possam utilizar o mesmo sistema. “Estes novos veículos fazem parte das diversas ações que temos realizado desde o início desta gestão, buscando tornar o sistema de transporte coletivo cada vez mais eficiente, reduzindo custos e trazendo diversos benefícios aos usuários como, por exemplo, poder chegar em casa mais cedo. Além, é claro, de serem veículos novos que proporcionarão muito mais conforto e segurança aos usuários”.

Ainda segundo Santos, a escolha da linha D61 se deu porque ela possui grande demanda nos horários de pico da tarde, em especial na Praça Santos Andrade. “É um horário de bastante movimento no sentido Piraquara, o que fazia com que os veículos perdessem cerca de 6 minutos para realizar o embarque de todos os passageiros, as vezes até mais tempo quando algum problema ocorria. A expectativa é que esse tempo agora reduza para 3 minutos”, destacou o presidente.

Uma das catracas aceitará exclusivamente o cartão transporte enquanto a outra aceitará os dois tipos de pagamentos – em cartão transporte ou em dinheiro.