Durante o ano de 2019, ocorreram diversas ações voltadas para a melhoria da segurança pública no Estado como o lançamento do programa Escola Segura, a redução dos índices de criminalidade, o aumento na apreensão de drogas, além de uma gestão mais técnica e digital.

Romulo Marinho Soares assumiu a Secretaria de Estado da Segurança Pública em maio deste ano. Até então, era coordenada por Luiz Felipe Kraemmer Carbonel.

“Esse ano eu digo com toda a certeza que estou muito feliz com as forças de segurança e de estar à frente da Secretaria da Segurança Pública. O desafio é diário, mas eu percebo que temos muita coisa para comemorar, como a união, integração, e motivação dos nossos servidores, para que a gente vença obstáculos toda hora”, afirmou o secretário Marinho, que destacou a redução dos índices de criminalidade.

De janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, os homicídios dolosos registraram queda de 16,6%, os roubos de 19,2%, e os furtos de 10,3%. Em números absolutos, foram 32 roubos e 49 furtos a menos por dia em todo o Estado. A Polícia Civil aumentou o número de elucidação de casos: 57% dos homicídios ocorridos em Curitiba de janeiro a julho foram elucidados e 100% dos casos desaparecimentos de pessoas no município, também.

As ações integradas das forças de segurança do Estado resultaram ainda em um aumento no número de apreensões de drogas durante os nove primeiros meses do ano: 34% a mais de maconha, 231% a mais de cocaína, e 71,5% a mais de crack, um total de mais de 107 toneladas retiradas de circulação em todo o Paraná. Em uma única apreensão, em julho deste ano, a Polícia Militar interceptou mais de 3,3 toneladas de cocaína em Guaratuba, no litoral do Estado.

“Os índices de criminalidade baixaram muito, e este é um resultado da integração do trabalho das equipes operacionais e administrativas de todas as forças, que empregaram recursos para realizarmos ações pontuais em todas as regiões do Estado. Foi um excelente ano para segurança pública e estamos muito felizes com o trabalho realizado”, disse o secretário.

Para ele, uma ação que colaborou com a redução da criminalidade foi a implantação do programa Escola Segura, em parceria com as Secretarias Estaduais da Educação e do Esporte. Além de reduzir os crimes ao redor das escolas, o objetivo principal é estreitar laços entre comunidade escolar e Polícia Militar, com a presença física de policiais da reserva nas escolas. Até o momento, 77 escolas da rede estadual participam do programa, que conta com 152 policiais militares da reserva em ação, atuando em prol de cerca de 82 mil estudantes.

