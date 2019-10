Tomaram posse nesta quinta-feira (03) dez novos procuradores estaduais aprovados no concurso promovido pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Eles foram aprovados no XV Concurso Público para ingresso na carreira de Procurador do Estado do Paraná, promovido em 2015. Com a cerimônia de posse promovida pela PGE, o grupo inicia suas atividades na administração pública.

De acordo com a procuradora-geral Letícia Ferreira da Silva, eles reforçarão os consultivos nas secretarias e autarquias estaduais, além de integrarem também a Câmara de Conciliação de Precatórios do Estado. “Esperamos realmente reforçar nossa equipe, especialmente na questão de orientação e consultoria jurídica para a administração pública e também para a nossa Câmara de Conciliação de Precatórios, para que possamos recuperar o crédito público e também ajudar o gestor estadual a ter bastante segurança jurídica em sua tomada de decisões”, disse.

Foram empossadoss Leonardo Melo Matos; Camila de Fátima Franchini Bianchi; Adriano Freitas Coelho; Guilherme Ramos Paese Lima; Alisson Luiz Nichel; Kelly Schaldach; Allyson Martins Coelho; Antonio Pedro de Lima Pellegrino; Daniel Leite Ribeiro; Apoenna Amaral de Alencar Castro.

O procurador Antonio Pedro de Lima Pellegrino falou em nome dos novos procuradores reforçando a relevância da PGE. Disse que o novo grupo vem com muita vontade de trabalhar. “As expectativas são as melhores possíveis. O Paraná é um estado bastante relevante na federação brasileira e vamos integrar uma carreira de extrema relevância para a administração pública, seja no combate à corrupção, no assessoramento das contratações e licitações, na manutenção do dia a dia burocrático da administração. Mas o mais importante é que esta turma vem com muita vontade de ajudar no que for possível o estado do Paraná”, afirmou.

Participaram da cerimônia o secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior; o controlador-geral do Estado Raul Siqueira; o presidente da OAB-PR, Cássio Lisandro Telles; José Chede, assessor da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, e Guilherme Soares, procurador do Estado e membro da Comissão Permanente de Concurso da PGE.