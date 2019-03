Novos modelos Mercedes-AMG C 63 chegam ao Brasil

A nova linha de automóveis Mercedes-AMG C 63, modelo AMG mais vendido da marca, chega ao Brasil. O Mercedes-AMG C 63 S, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, e as versões Mercedes-AMG C 63 e Mercedes-AMG C 63 S Coupé estão disponíveis em todos os concessionários do País.

Para os apreciadores de automóveis de alto desempenho e qualidade, a sigla AMG desperta uma atração especial. Os modelos com essa designação figuram como os maiores destaques em cada classe de veículos da Mercedes-Benz, diferenciando-se pelo estilo exclusivo e performance nas pistas e estradas.

Potentes motores V8, empolgante dinamismo de condução e equipamento diferenciado inspirado pelo automobilismo transformaram os modelos mais completos da Classe C da Mercedes-AMG em best-sellers. O C 63 traduz o espírito da marca de veículos esportivos de alta performance e oferece agora, na forma do sedan e do coupé, uma dinâmica ainda melhor e um interior mais moderno, com amplas opções de individualização.

A transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT 9G com embreagem de arranque em banho de óleo garante uma resposta ainda mais ágil nas trocas de marchas. O motor V8 biturbo 4,0 litros é oferecido em duas opções de potência, com 476 cv ou 510 cv e disponibiliza um desempenho no mesmo nível de um automóvel esportivo, atingindo a velocidade máxima de 290 km/h (limitada eletronicamente) com o C 63 S. A dirigibilidade é garantida também pelos programas de condução redefinidos, que permitem maior diferenciação no desempenho do motor de oito cilindros na estrada.