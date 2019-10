A marca fashion NovoLouvre inicia nesta segunda-feira 14 a mostra Curadoria, que reúne moda, arte urbana, workshops, filme fashion e reflexões sobre temáticas contemporâneas até quinta dia 17. Com entrada grátis, vai ser no ParkShoppingBarigui, na praça de eventos do piso térreo.

A exposição Palimpsesto – Vantees e NovoLouvre traz o trabalho do fotógrafo e artista urbano Estevan Reder com os lambe-lambe, tema da coleção Primavera-Verão 2020 da marca curitibana. Andaimes serão suportes para as roupas da marca curitibana.

Temas como autoria, produção glocal (local-global), criatividade e comunicação na era da internet estarão em dioscussão. “Quisemos ampliar essas discussões para um formato mais democrático e interativo. É chegar e participar. E certamente quem passar pelo evento vai sair com algum conhecimento adquirido”, afirma Mariah Salomão, idealizadora do evento e diretora-criativa do NovoLouvre.

A programação, na segunda dia 14: Às 19h, “Cinema como interface de moda e arte – liberdade criativa”, com Rodrigo Almeida Leite (roteirista e diretor), Mariah Salomão Viana, Deborah Spanhol (fotógrafa, por Skype) e Bruno Czarnobay Tubino (compositor). Às 20h30 – “Novos designers – o primeiro passo”, com Ana Penso (designer e coordenadora do Centro Europeu), Nayara Costa (NC), Marlon Lee (Choy) e Rafael Perry (LABmoda)

Na terça 15, às 19h – “Curadoria de museu X Curadoria de design”, com Juliana Vosnika (MON) e Ticiana Martinez (ÔDA e Coletiza). Às 20h30 – “Digital Influencer – qual o futuro”, com Leo Tramontin, Ale Tonelli e Fabbi Cunha.

Dia 16, às 19h – “Segurança urbana e gênero – cidade para quem?”, com as arquitetas Ana Flavia Bassani, Laís Leão, Julia Abad, Maria Luisa Nascimento, Mayara Vieira e Leah Levac. Às 20h30 – “Marketing de experiência – novas linguagens do mercado de consumo”, com Do We e convidados.

Para encerrar, dia 17, às 19h – Masterclass de Fotografia com Eika NY. E às 20h30 – “Quem você é nas redes sociais? – O Instagram vai morrer?”, com Mariana Smolka (Curitibacool) e a jornalista Dani Brito.