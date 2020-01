Novo terminal portuário de Porto Murtinho inicia atividades em fevereiro

Durante a abertura do Showtec 2020 o governado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, confirmou o início das atividades do novo terminal portuário do município de Porto Murtinho. Segundo o executivo o início das exportações está previsto para 24 de fevereiro.

“Fruto de um trabalho e incentivo que oferecemos para potencializar uma atividade portuária nova. Além dos investimentos da bioceânica, hidrovias e ferrovias, para destravar esse modal logístico”, justificou Azambuja.

Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), esse é só o começo do avanço logístico no Estado. “Temos uma série de necessidades logísticas, mas a exploração das hidrovias foi por muito tempo um grande anseio dos produtores rurais. Precisamos de adequações rodoviárias e também de investimentos em ferrovias, ações que vão deixar nosso estado muito mais competitivo, levando em consideração sua localização estratégia e sua produção de qualidade”, avalia o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

Com o início nas exportações a FV Cereais se consolidará com um dos maiores exportadores do Estado. Atualmente com sede em Dourados a empresa já exporta cerca de 1,2 milhão de toneladas de soja e milho por ano. Agora, com o investimento no terminal foi de R$ 110 milhões, o grupo terá capacidade para movimentar dois milhões de toneladas/ano de grãos e açúcar.

Para aproveitar as embarcações que vão percorrer a América do Sul, o grupo vai importar fertilizantes do Uruguai. Uma remessa experimental já foi realizada em 2018, quando trouxeram 2 mil toneladas do produto, e economizaram cerca de 8% em comparação com a importação via o Porto de Paranaguá, no Paraná.

Fonte: Assessoria de Comunicação