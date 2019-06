A Sanepar concluiu em Irati a construção de um novo reservatório com capacidade para armazenar 1,6 milhão de litros de água tratada. Com isso, o volume total de reservação do sistema foi ampliado em 60%, o que deve contribuir para o abastecimento da cidade pelos próximos 30 anos.

O novo reservatório fica no bairro Fernando Gomes e abastece a região Sul do município, como os bairros Lagoa, Engenheiro Gutierrez, Riozinho, Vila Raquel, Jardim Aeroporto, Vila São João, Alto da Lagoa, Jardim Virgínia e parte dos bairros Stroparo e Fósforo.

O gerente de Projetos e Obras da Sanepar na região Sudeste, Joel Pires, destaca que o investimento da companhia nesta etapa de ampliação do sistema de abastecimento de Irati incluiu também a instalação de aproximadamente 12 quilômetros de redes de distribuição de água, seis novas estações elevatórias de água tratada, interligações, travessias e equipamentos operacionais para controle de pressão e vazão do sistema. Foram aplicados R$ 6,3 milhões.

“O investimento propicia melhor reservação e distribuição, gerando equilíbrio no sistema, além de melhorar a disponibilidade de água tratada na cidade de forma geral”, explica Pires.

O novo reservatório foi construído com chapas de aço vitrificado no lugar do tradicional concreto armado. A tecnologia que vem sendo adotada pela Sanepar em vários municípios oferece vantagens como menor prazo para instalação e maior facilidade de limpeza e manutenção, já que as placas reúnem a força e a flexibilidade do aço à resistência do vidro à corrosão.