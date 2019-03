Novo Renault Clio: ícone de uma nova geração é revelado

A Renault apresentou o Novo Clio, a quinta edição de um ícone que já teve 15 milhões de unidades vendidas. Desde sua primeira aparição, em 1990, o Clio se tornou o campeão de vendas do Grupo Renault em todo o mundo. Frequentemente consagrado o preferido dos franceses, desde 2013 o Clio foi elevado ao patamar de líder do segmento B na Europa. A cada ano entre 2012 e 2018, foram vendidas mais unidades do modelo do que no ano anterior, o que representa uma performance comercial excepcional!

Mais moderno e mais atlético, o Novo Clio conta com o DNA que é sucesso há quase 30 anos. Ele se baseia na força de cada uma das quatro gerações anteriores para abrir um novo capítulo bastante aguardado de sua história:

Da primeira geração do Clio, ele “tem tudo que um carro grande tem”. Assim como da primeira vez, o Novo Clio apresenta tecnologias vistas apenas em veículos do segmento superior, como o Mégane ou o Espace.

Assim como no Clio II, ele oferece os mais altos padrões de habitabilidade e conforto.

Como no Clio III, ele dá uma nova dimensão à qualidade percebida.

Já do Clio IV, ele herda um design forte, que serviu de inspiração para toda a gama Renault, para se tornar uma verdadeira marca registrada.

Concebido com base nos princípios de “Evolução & Revolução”, o Novo Clio dita novas regras: o design externo evoluiu e ficou mais maduro, enquanto que o design interno foi totalmente repensado. Com linhas mais esculpidas e uma frente mais imponente, o Novo Clio ficou muito mais dinâmico e moderno, mas, apesar dos 100% de peças novas, se mantém reconhecível ao primeiro olhar. Do lado de dentro, a revolução é nítida. Totalmente revista, a cabine tem como inspiração os segmentos superiores, tanto em termos de qualidade como de tecnologias disponíveis, que são dirigidas a todos, para facilitar o uso no dia a dia.

“Esta quinta geração é muito importante para nós, pois o Clio é o campeão de vendas de seu segmento, além de ser o segundo carro mais vendido na Europa, entre todas as categorias. Esta é a mais nova geração de um ícone, que agrega o melhor de todas as gerações anteriores. O design externo do Clio IV conquistou totalmente os nossos clientes e continua até hoje a exercer seu poder de atração. Por isso, partimos do princípio de manter os mesmos genes, mas dando a ele mais modernidade e elegância. Fizemos uma verdadeira revolução do lado de dentro, com uma melhoria perceptível na qualidade percebida, com mais sofisticação e uma forte pegada tecnológica. Este Clio é, sem dúvida, o melhor de todos”, disse Laurens van den Acker, Diretor Mundial de Design do Grupo Renault

O Novo Clio é o primeiro representante do plano estratégico “Drive the Future (2017-2022)” do Grupo Renault. Apresentado no segundo semestre de 2017, o plano se baseia em 3 pilares:

Elétrico: até o final do plano, o grupo oferecerá 12 modelos eletrificados em sua gama. O Novo Clio será o primeiro deles, oferecendo uma motorização totalmente híbrida E-TECH, resultado de uma tecnologia desenvolvida pela Renault.

Conectado: até o final de 2022, 100% de veículos conectados serão oferecidos nos mercados-chave para a empresa. O Novo Clio ilustra perfeitamente esta dinâmica, com seu novo sistema multimídia conectado, desenvolvido pela Renault-Nissan-Mitsubishi.

Autônomo: até o final do plano, o Grupo Renault comercializará 15 modelos equipados com tecnologias de condução autônoma. O Novo Clio será o pioneiro, democratizando em um veículo urbano, os sistemas avançados de assistência que levarão à condução autônoma.

O Novo Clio está no centro da estratégia do grupo, com o propósito de fortalecer as sinergias dentro da Aliança. Destaque para o desenvolvimento de tecnologias comuns e utilização de novas plataformas, como é o caso da plataforma CMF-B, inaugurada pelo Clio, e sua nova arquitetura elétrica e eletrônica. Com isso, ele pode integrar as últimas evoluções tecnológicas, para responder a novas exigências do mercado.

Pioneiro de uma nova geração de modelos Renault, o Novo Clio também é oferecido com a nova grife R.S. Line, diretamente inspirada pela Renault Sport, bem como a nova orientação do design representado pela assinatura INITIALE PARIS.