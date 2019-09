A Prefeitura de Curitiba lançou, nesta sexta-feira (27/9), o programa Banco de Alimentos, que tem como objetivo aproveitar de forma integral alimentos do Mercado Municipal, que por falta de padrão comercial, antes eram desperdiçados. O programa é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Smsan) e foi lançado pelo prefeito Rafael Greca, no Mercado Municipal.

Os alimentos doados pelos permissionários do Mercado Municipal são repassados para entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social para promover o acesso a alimentos saudáveis. Assim, além de uma ação social, o Banco de Alimentos vai reduzir a perda e o desperdício de alimentos, que, hoje, representa em torno de 30% de todo o alimento comercializado no mercado.

“Como dizia o Papa João Paulo II: ‘o que vos sobra falta nas casas dos pobres’. Por isso este programa é muito importante, é solidário e humanista, já que o que antes era desperdiçado agora vai para a mesa de alguém”, disse o prefeito Rafael Greca.

O Banco está alinhado com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre eles: fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima.

“Essa parceria com a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal, com a UFPR e a UTFPR e o Programa Mesa Brasil, do SESC, põe fim ao desperdício no Mercado. Curitiba está mais uma vez inovando, trabalhando a sustentabilidade e levando comida a mesa de quem mais precisa”, disse o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Dâmaso Gusi

Reaproveitamento

Os restos da produção podem ser usados em outras etapas do processo agrícola se transformando em energias renováveis, produtos recicláveis, uso sustentável da água e do solo e produção de alimentos com aproveitamento integral evitando o desperdício.

Economia circular

Também nesta sexta-feira (27/9), durante o evento Integra Curitiba, no Mercado Municipal, representantes do Royal Institute of Technology da Suécia assinaram termo de entendimento para promoção do desenvolvimento urbano sustentável com o Município de Curitiba, universidades e parceiros.

O acordo permite a cooperação entre atores locais e estrangeiros para maximizar iniciativas de promoção do desenvolvimento urbano sustentável, garantindo a criação de soluções inovadoras que possam trazer benefícios locais e globais.

“A nossa parceria com a Suécia, através do Real Instituto de Tecnologia, tem como principal objetivo o desenvolvimento de um programa para avançarmos na economia circular, como já fazem os países escandinavos”, disse o prefeito.

A economia circular tem como base a reutilização dos recursos.

No Mercado Municipal, o prefeito também recebeu a embaixadora da Suécia no Brasil, Johanna Brismar Skoog, e representantes das principais empresas suecas que atuam no país, como a Scania, a Volvo e a Electrolux, parceiras do município em várias ações.

“Curitiba é uma cidade ecológica, inovadora, modelo e agora queremos ir ainda mais longe apoiando a ideia do fim do desperdício, das hortas urbanas e de um mundo que seja capaz de não desperdiçar a sua herança de beleza e de sustentabilidade”, completou o prefeito.

Presenças

Também estiveram presentes no evento a professora Semida Silveira da KTH – Royal Institute of Technology, o reitor da UFPR, doutor Ricardo Marcelo Fonseca, a vice-reitora da UFPR, professora Vanessa Ishikawa Rasoto, o professor Daniel Hachen da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e a professora Ana Margarida Taborda da Universidade Tuiuti do Paraná.

Ainda acompanharam o evento, Gustavo Loiola, diretor do Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul; Alessandra Cristina Holmo, diretora-presidente do Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro; Ramiro Wahrhaftig, presidente da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná; Claudio Stabile, diretor-presidente da Sanepar; Luiz Henrique Bucco, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; o vice–presidente Jurídico e de Relações Governamentais para a América Latina da Electrolux, Camilo Wittica; o representante da FIEP João Arthur More; o reitor da Uniandrade, José Campos Andrade, e o Padre José Aparecido representando a Igreja Católica.