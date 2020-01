Novo passaporte japonês terá ilustrações no estilo ukiyoe

O Japão vai começar a emitir passaportes com ilustrações no estilo “ukiyoe” para os documentos emitidos até mesmo a partir de fevereiro.

O novo passaporte vai reproduzir 24 quadros da série “36 Vistas do Monte Fuji”, criadas pelo mestre desse estilo Katsushika Hokusai no século 19. As ilustrações servirão de fundo para as páginas reservadas a vistos e carimbos de entrada e saída. A capa do passaporte, com a flor de crisântemo que serve de brasão da família imperial e símbolo do governo japonês, vai ser mantida.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros decidiu remodelar o passaporte há quatro anos. O objetivo é introduzir as mais recentes técnicas antifraude como parte dos preparativos para a Olimpíada e Paraolimpíada de 2020 em Tóquio. Segundo a pasta, os desenhos elaborados vão não só evitar falsificações, mas também ajudar a divulgar a cultura nipônica.

Com NHK