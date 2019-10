O Novo Kia Cerato 2020 chega ao mercado nacional como uma alternativa no segmento de sedãs médios em duas versões (EX e SX) e com preços de R$ 94.990 e R$ 104.990, respectivamente.

Com mais de 66 mil unidades vendidas no Brasil desde sua estreia por aqui, o modelo agora pretende emplacar 350 exemplares mensais.

Esse volume lhe confere anualmente 4.200 unidades, suficientes para coloca-lo na quinta posição, por exemplo, se mantivesse o ritmo com base nas vendas de janeiro e agosto de 2019.

Importado do México, o Novo Kia Cerato 2020 chega maior, mais rígido, leve e potente que o anterior.

Além de uma estrutura mais forte, o sedã médio da Kia Motors vem com uma proposta para manter a clientela tradicional do produto.

Ele ainda busca conquistar alguns novos, oferecendo conforto e desempenho, bem como conectividade ampliada e estilo expressivo.

Agora, o Novo Kia Cerato 2020 tem motor Nu 2.0 Flex atualizado para reduzir o consumo de combustível, tendo 157 cavalos na gasolina e 167 cavalos no etanol, assim como 19,2 e 20,6 kgfm, ambos a 4.700 rpm.

O propulsor vem ainda com caixa automática de seis marchas com quatro modos de condução (Economy, Comfort, Smart e Sport).

O modelo ficou mais equipado com itens como controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, multimídia com Google Android Auto, Apple Car Play, ar condicionado dual zone, luzes diurnas em LED, lanternas em LED, entre outros.

Com informações da KIA Motors