Novo grupo de venezuelanos é recepcionado

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) recepcionou, na sexta-feira (15), um novo grupo de 109 venezuelanos que chegou a Curitiba. Os imigrantes vieram de Boa Vista (RR), transportados em avião da Força Expedicionária Brasileira (FAB), numa ação da Operação Acolhida.

Após o desembarque, 90 venezuelanos foram levados até a casa de Acolhida Dom Oscar Romero, na vila Fanny, em Curitiba. Outras 19 pessoas foram enviadas para a SOS Aldeias, em Goioerê. Com a chegada de novos representantes, o total de venezuelanos que está no Paraná chega a 406 pessoas.

O secretário da Sejuf, Ney Leprevost, explica que o Estado oferece todo o suporte para que o migrante tenha acesso às políticas sociais, de saúde, trabalho e justiça. “Vamos encaminhar os venezuelanos, a pedido de instituições parceiras e também do Ministério da Cidadania, para o local onde serão recepcionados. Nos próximos dias, este grupo será cadastrado para que a Secretaria da Justiça, por meio do Departamento do Trabalho, possa auxiliá-los a encontrarem uma oportunidade no mercado de trabalho”, enfatiza o secretário. Leprevost também destacou que a acolhida atende à determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, para que todas as pessoas que vêm como refugiadas tenham uma nova oportunidade no Estado.

A operação de acolhida integra o processo de interiorização de imigrantes venezuelanos, iniciada pelo Governo Federal no final de 2018, e é comandada pela Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Defesa, Organização das Nações Unidas (ONU) e outros organismos da sociedade civil.