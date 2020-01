Novo Golpe: Criminosos estão enviando cobrança em nome do Serasa

Os criminosos estão enviando para as casas cobranças falsas e afirmando que a vítima está com o crédito negativado no Serasa.

A carta com cobrança que chegou até uma casa, chama bastante a atenção pelos detalhes. Nas informações o nome completo e também o CPF do morador. A emissão corresponde a Procuradoria Geral da Fazenda que diz o senhor está com o nome no Serasa por uma dívida ativa.

Na carta, os golpistas deixam disponível uma plataforma de atendimento virtual, mas ao acessar o site, as informações da vítima são expostas.

É preciso ficar atento as cobranças seja por e-mail, carta ou até mesmo pelos acessos na internet. Na dúvida, procure a polícia.

Com informações do site TarobaNews