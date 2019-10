Um novo empreendimento de fruticultura, que recebe investimentos de R$ 26 milhões e está sendo instalado em Santo Antonio do Paraíso, no Norte Pioneiro, deverá impactar a economia da região. O empreendimento Vila Puree é integrado com produtores, que vão produzir oito tipos de frutas para extração da polpa. A renda que será gerada no campo está estimada em R$ 3,2 milhões por ano agrícola.

“É uma iniciativa que vai ajudar a agregar valor, renda, gerar oportunidades nos municípios do Norte Pioneiro”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, que na quinta-feira (10) conheceu as instalações do local onde vai funcionar a indústria de processamento das frutas.

A indústria entra em operação, numa primeira etapa, em janeiro de 2020. A segunda etapa está prevista para daqui a três anos. O empreendimento é do empresário Mauro Matsunaga, ex-proprietário da empresa Yoki. Inicialmente deverá gerar cerca de 100 empregos diretos e parceria com mais 100 produtores, cujas famílias serão beneficiadas com mais renda na propriedade.

Segundo a empresa, já foram firmadas parcerias com pequenos produtores de Santo Antonio do Paraíso, Congonhinhas, Andirá, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara, Jaboti, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul.

O município de Santo Antonio do Paraiso foi escolhido pelo clima favorável, com temperatura média anual entre 21 e 22 graus, pouca probabilidade de geadas. Além disso, é uma região de grande número de pequenos produtores que estão em busca de alternativas para diversificar a propriedade para evitar a saída do campo rumo às cidades.

A parceria com os produtores envolve a produção de morango, goiaba, ameixa, pêssego, pitaya, maracujá, manga e abacaxi, numa área plantada de 122,2 hectares, sendo necessária uma produção de 2,9 mil toneladas por ano na primeira etapa.