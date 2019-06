Há muita especulação sobre o futuro dos carros da Chevrolet no Brasil atualmente, principalmente depois da marca revelar recentemente que o “novo Prisma”, sedã deve chegar para, aos poucos, ocupar a vaga entre o Prisma de entrada e o Cobalt.

Já do outro lado do mundo, na China e no mês passado, a marca mostrou de forma oficial a nova geração de um modelo super conhecido no Brasil, o Monza. E de acordo com a imprensa especializada local, o novo carro é totalmente diferente do que vimos nos sedãs que conhecemos por aqui.

Sim, o Monza chinês é superior ao nosso Prisma, ainda que não seja mais primoroso que nosso Cruze Sedan. Daria para dizer que ele substituiria o Cobalt à altura, com acabamento mais acertado e motorização mais moderna – por lá, ele usa o mesmo conjunto turbo que vai equipar nosso “novo Prisma”.

Há planos para o Monza por aqui? A Chevrolet do Brasil afirma que não comenta sobre o futuro de seu portfólio, mas fontes ligadas à marca disseram à Motor Show de que, ao menos por enquanto, o Monza é carta fora do baralho.