Dadinhos de tapioca com melado de cana, linguiça artesanal com farofa, vinagrete e pão francês, carne de onça e steak tartare estão entre as novidades do cardápio do 1903 Batel Gastronomia (av. Bispo Dom José, 2160), preparados pelo novo chef Beto Machado. Tem ainda hambúrguer, pão com linguiça, pão com bife, o famoso ambulante, tagliolini ao molho gorgonzola e filé parmegiana.

O 1903, que une gastronomia e motocicletas, abre das 9h às 20h30 e, ao longo do dia, tem cafés especiais, doces, sanduíches, almoço a quilo, happy hour às 17h e pizzas e outros pratos, depois das 18h. Sábado é dia de feijoada com acompanhamentos, a R$ 39,90 por pessoa, ao som de rock. A carta de drinks foi reformulada; o estacionamento é gratuito até às 19h.

O empreendimento é comandado pelos sócios Daya Chalegre, Jorge Marcondes e Amintas Borges. Entre os detalhes personalizados da casa estão os banheiros temáticos.