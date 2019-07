A nova coleção Priceless, da Petite Jolie, reúne bolsas e sapatilhas para todas as situações. Para as ocasiões mais formais, a marca traz o salto bloquinho no modelo Kind e a opção do bico redondo ou fino, ecalcanhar aberto ou fechado. Para o final de semana, brilho nas bolsas e sapatos com o acabamento J-Lastic e nas bolsas em verniz.

As bolsas Lila e Worky são mais estruturadas e espaçosas, ideais para transportar tudo o que precisar. Outra novidade é a Bolsa Lively, que chega com formato totalmente inovador e alça transversal. O toque especial fica por conta de um chaveiro emborrachado com o nome da marca. O modelo está disponível em preto, nude e rosa. E a bolsa Weekend está de volta em tamanho menor, ideal para levar para a academia ou para viagens curtas.