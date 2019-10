A cidade catarinense de Joinville será o cenário, entre 12 e 17 de novembro, da 81ª Festa das Flores, evento organizado pela Prefeitura local, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e pela Agremiação Joinvilense dos Amadores de Orquídeas (Ajao), e que vai ocupar área de 3.600 metros quadrados do Centro de Convenções e Exposições da Expoville (r. XV de Novembro, 4315).

Uma das maiores e mais tradicionais festas de Santa Catarina, a Festa das Flores tem como símbolo a orquídea Laellia

Purpurata e como tema “Natureza e Qualidade de Vida”. No total, estarão expostas cerca de seis mil orquídeas, além de outros 20 mil exemplares de flores, cactos, suculentas e plantas ornamentais.

A organização do evento destaca que “a festa trará em sua exposição um grande e harmonioso jardim, com percursos e surpresas que levarão o visitante a perceber que o equilíbrio e a felicidade estão nas coisas mais singelas e no seu envolvimento com a natureza”.

O presidente da Ajao, James Hasselmann, destaca: “A cada ano estamos nos superando e mostrando o orgulho que Joinville tem da sua tradição em flores. Desde o ano passado, nossos agremiados estão adquirindo novas plantas e fazendo novos cruzamentos para que em novembro a Festa das Flores surpreenda pela qualidade e quantidade de flores”.

O secretário de Cultura e Turismo de Joinville, Raulino Esbiteskoski, diz que, para divulgar o evento, a cidade participou das principais feiras de nacionais de turismo. A cada edição, a Festa das Flores de Joinville recebe cerca de 80 mil pessoas de todas as regiões do Brasil e também do exterior.

Além do perfil técnico, a festa terá extensa programação cultural e áreas de comercialização de produtos. Nas áreas de compras, o Mercado de Plantas, vai reunir mais de 50 expositores que comercializarão orquídeas, flores, plantas ornamentais, insumos, adubos, acessórios e utensílios para cultivo e jardinagem. A Feira Multissetorial será formada por mais de 130 estandes com produtos como artesanatos, artigos de decoração, utilidades domésticas, vestuário, bijuterias, acessórios, perfumaria, gêneros alimentícios, produtos coloniais, além de estandes institucionais de empresas e entidades representativas ligadas a diversos setores da sociedade.

A programação da 81ª Festa das Flores inclui, ainda, oficinas de cultivo; atrações de entretenimento, como os concursos da rainha e princesas e da Flor da Melhor Idade, palco cultural e praça

gastronômica, além de atrações inéditas como a Exposição de Frota dos Bombeiros Voluntários de Joinville.

A 81a Festa das Flores terá os seguintes horários: dia 12, das 14h às 22h; de 13 a 16, das 9h às 22h; no domingo 17, das 9h às 19h. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada para crianças até 10 anos de idade, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Informações na Ajao: 47.3422-5585 ou contato@ajao.com.br