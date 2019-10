Nove voos ligando seis cidades marcam a largada do programa Voe Paraná. A rota inaugural parte de Campo Mourão, no Centro-Oeste, às 7h20 de terça-feira (22), com destino a Curitiba. O tempo é estimado em 1h30. Haverá ainda, no mesmo dia, os voos entre Curitiba e Guaíra (ida e volta), Curitiba e Paranaguá (ida e volta) e Curitiba e Francisco Beltrão, com escala em União da Vitória (ida e volta).

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior vai participar do primeiro dia de funcionamento do programa. Ele estará no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a partir das 10 horas, para recepcionar os passageiros que se preparam para embarcar nos voos Curitiba-União da Vitória e Curitiba-Guaíra, ambos com saída marcada para as 12h15. Está previsto um batismo das aeronaves com jato de água.

“É o maior projeto de aviação regional da história do Estado. Nosso planejamento sempre foi fazer com que a Capital e o Interior ficassem mais próximos, desenvolvendo o Paraná por completo, levando mais indústrias para outras regiões e consequentemente gerando mais empregos”, afirmou o governador Ratinho Junior.

QUARTA-FEIRA – No dia seguinte, quarta-feira (23), haverá a estreia das linhas Curitiba-Arapongas (ida e volta); Curitiba-Paranavaí (ida e volta); Curitiba-Campo Mourão (ida); Telêmaco Borba-Cornélio Procópio (ida e volta); Telêmaco Borba-Curitiba (ida) e Curitiba-Cianorte (ida).

Ao todo, serão 55 voos semanais ofertados pela Gol para 12 cidades do interior. É maior programa regional da empresa no País. Apucarana e Guarapuava são os outros municípios beneficiados pelo projeto, mas os aeroportos se encontram em fase final de readequação. Todas as cidades contam com população variando entre 32 mil e 155 mil habitantes.