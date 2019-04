Pavimentação asfáltica, pista de caminhada e aquisição de equipamentos e veículos são algumas das ações que nove municípios do Noroeste do Paraná farão com recursos do Governo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta sexta-feira (29) na sede da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), em Maringá, e homologou e autorizou editais de licitação que somam R$ 5,39 milhões.

O encontro com os prefeitos comemorou os 47 anos da entidade, que congrega 30 municípios. “É uma associação que tem função importante, que é organizar as questões regionais do Noroeste”, disse o governador.

Os investimentos autorizados no evento serão feitos em Alto Paraná, Borrazópolis, Ivatuba, Mandaguari, Marialva, Novo Itacolomi, São Pedro do Ivaí e Rancho Alegre D’Oeste.

Ratinho Junior afirmou que passado período de planejamento das ações, é hora de olhar ainda mais para os municípios. “Vamos direcionar recursos para as prefeituras, que estão mais próximas da população e podem melhorar a qualidade a vida das pessoas”, disse.

Ele também afirmou que a ideia é levar cada vez mais o governo para o Interior, a partir de grandes eventos, como o Show Rural, que ocorreu em Cascavel, em fevereiro, e a Expolondrina, que acontecerá neste mês de abril. “É um modelo inovador de gestão pública, pois quando transferimos a administração estadual para outras cidades, levamos toda a equipe para trabalhar e agilizar ações para as regiões”, disse.

O presidente da Amusep e prefeito de Atalaia, Fábio Fumagalli, relatou que essa parceria com o Governo do Paraná é essencial para o desenvolvimento da região Noroeste. “O Estado tem um viés municipalista e isso é fundamental, principalmente as pequenas cidades, que precisam de apoio para conseguir melhorias para a população”, disse ele.

O Estado é um braço de apoio aos municípios, afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega. “As prefeituras precisam apresentar projetos. Só assim conseguimos liberar recursos necessários para os investimentos”, explicou.

INFRAESTRUTURA – Mandaguari vai investir R$ 2,66 milhões em obras de melhoria de ruas e na aquisição de um veículo. Ruas dos bairros Jardim Progresso, Jardim Cristina e Jardim Lorena serão asfaltadas e receberão serviços de drenagem, calçadas, rampas de acessibilidade, meio-fio com sarjeta, urbanização e sinalização viária. Também está previsto o recapeamento asfáltico de uma área de 18,3 mil metros quadrados.

“Com essas obras, aguardadas há 30 anos, vamos garantir mais infraestrutura para esses bairros e mais conforto e qualidade de vida para as seis mil pessoas que vivem neles”, disse o prefeito de Romualdo Batista. “A população está ansiosa com o início dos projetos e feliz com a notícia”, acrescentou.

O recurso para as obras no município é do Sistema de Financiamento aos Municípios, linha operacionalizada em parceria pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Fomento Paraná. Já o veículo, no valor de R$ 48 mil, é a fundo perdido.

AGILIDADE – O município de Marialva vai licitar a compra de equipamentos rodoviários. O financiamento, no valor de R$ 487 mil, é para a aquisição de um caminhão equipado com Roll-on/Roll-off e cinco caçambas. O prefeito Victor Martini relatou que serão utilizados no Ecoponto, um local no município onde a população pode depositar móveis velhos, entulhos e tudo o que não tem mais utilidade.

O espaço, localizado perto do cemitério municipal, recebe 15 metros cúbicos de entulhos e 60 metros cúbicos de madeira por semana. “Com essas novas caçambas, que serão colocadas no Ecoponto, vamos conseguir separar melhor o lixo. Assim que elas ficarem cheias, utilizamos o novo caminhão para retirar os resíduos”.

Em Ivatuba serão três projetos também financiados pelo Governo do Estado: implantação de uma pista de caminhada com extensão de 1.550 metros, pavimentação asfáltica de uma área de 1,8 mil metros quadrados e recapeamento em uma área de 973 metros quadrados em vias urbanas do município. O recurso total é de R$ 418,5 mil.

Alto Paraná vai pavimentar ruas, com meio-fio, sarjetas, calçadas, rampas com piso tátil, galeria de águas pluviais. O investimento é de R$ 710,12 mil. O município de Rancho Alegre D’Oeste também vai fazer obras de pavimentação, no valor de R$ 655 mil.

Borrazópolis e São Pedro do Ivaí vão adquirir veículos para uso na administração municipal. Já Novo Itacolomi recebeu a autorização para a aquisição de um caminhão caçamba basculante no valor de R$ 240,9 mil, que é a fundo perdido.