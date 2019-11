O Governo do Estado entregou nesta terça-feira (12) as obras de melhoria do sistema de abastecimento de água de Pato Branco, na região Sudoeste. O investimento foi de R$ 21 milhões. As obras foram entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

A Sanepar ampliou a estação de tratamento de água, implantou dois novos reservatórios e o assentamento de 12,7 mil metros de adutora com diâmetros de 400 e 450 milímetros. Essa tubulação transporta a água do Rio Pato Branco até a estação de tratamento. As obras ebeneficiam os mais de 80 mil moradores da área urbana

O governador destacou que o investimento vai solucionar o problema antigo de falta de água em determinadas regiões da cidade durante alguns períodos do ano. De acordo com ele, a intervenção permite mais do que dobrar a capacidade de tratamento de água no município, que passa de 10,3 milhões para 22,8 milhões de litros de água por dia. Os dois novos reservatórios armazenam, juntos, 3,5 milhões de litros de água.

“É um benefício direto para a população. Havia uma reclamação constante por causa da água. Aquilo que foi construído lá atrás já não suportava a necessidade com o crescimento da cidade”, afirmou o governador.