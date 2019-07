Novas formas de se relacionar com o trabalho e potencializar os resultados da sua empresa são temas chave no “NEO Experience – Conceitos e hábitos da Nova Economia”, organizado pela GGV – Inteligência em Vendas em conjunto com empresas parceiras. A promotora do evento é especialista em negócios e tem como missão inserir as empresas na nova economia comercial.

Se antes o principal foco era o sucesso financeiro, hoje o equilíbrio entre emprego, qualidade de vida e projetos pessoais é o objetivo de grande parte dos trabalhadores. Em meio a essa transformação, executivos enfrentam o desafio de adaptar a sua empresa sem perder a personalidade da marca e o giro de capital. Esclarecer dúvidas e trazer dicas, métodos e caminhos para sua empresa romper com o velho mercado é a proposta do encontro.

O evento acontecerá a partir das 19h da próxima quinta-feira, 25 de julho, no auditório Maria Montessori, que fica no bloco amarelo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O formato apresentado contará com palestras de 15 minutos que englobarão temas relacionados à Nova Economia. Além disso, painéis com CEOs de empresas que, embora novas, já são grandes potenciais, também serão apresentados. O ingresso tem valor de R$ 30,00 e pode ser adquirido antecipadamente por meio da plataforma Eventbrite, disponível pelo link. Confira a programação completa do evento:

Palestras

Gustavo Resende (GGV) – Inteligência em Vendas: Faça mais com menos.

Valério Zilber (HC Educação Financeira) – Virada Financeira

Mayara Wal e Danielli Wal (Ponto41 Arquitetura e Design) – O espaço e as novas formas de trabalho

Valdo Silveira (Innove Consultores) – Gestão Financeira para a Nova Economia

Hendel Favarin (Conquer e Goodies Bakery) – 5 hacks para acelerar seu crescimento pessoal

Yann e Teddy (Bureau Feerie) – Menos é mais: para um futuro econômico e mais eficiente

Painéis

Marcus Figueredo – Hi Technologies

Rafael Mends – RPT Trader

André Castriani – Lalist

Serviço:

NEO – Conceitos e hábitos da Nova Economia

Local: Auditório. Maria Montessori, bloco amarelo – PUCPR

Quinta-feira, 25 de julho – 19h às 22h

Ingressos à venda antecipadamente pelo link