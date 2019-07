O caçador de Aurora Boreal Marco Brotto lança novos roteiros para quem sonha em ver este fenômeno incrível. A temporada para ver as Auroras sequer abriu e a procura pelas expedições já está bem concorrida, afinal o empresário prima não só pelo sucesso das expedições, mas também pela segurança de quem viaja e uma experiência emocionante pelas terras geladas.

As expedições incluem destinos como Noruega, Islândia, Finlândia, Rússia e Alaska. A temporada inicia a partir de setembro e se estende até abril, com viagens exclusivas e roteiros desenhados artesanalmente para melhor atender cada grupo. O especialista Marco Brotto faz questão de estar presente em todas as etapas e acompanha os grupos em seus destinos. É desta maneira que ele mantém a qualidade de suas expedições e a garantia de sucesso e satisfação dos clientes, que faz questão de chamar de amigos. “As expedições mudaram minha vida. Fico muito feliz com a procura das pessoas que compartilham deste meu sonho. Ver a Aurora é uma das maiores emoções da minha vida, É impossível descrever o sentimento. Só estando lá para entender”, diz o incansável caçador de Aurora que parte para a sua 68ª Expedição.

A procura é muito grande. Os grupos para setembro e outubro estão completos, mas há grupos programados para a temporada inteira. Para o Ano Novo, por exemplo, a expedição que inicia no dia 28 de dezembro e promete uma noite de Réveillon inusitada na Lapônia, está praticamente lotada!

O grande diferencial para tamanho sucesso é a dedicação do Marco Brotto, além de trabalhar rigorosamente dentro de todas as normas de segurança que os destinos exigem, ele consegue aliar aventura com conforto. A hospedagem é feita em hotéis charmosos e acolhedores. O extenso trabalho de pesquisa e profundo conhecimento dos locais e das coordenadas para a realização da caçada, são outros ingredientes importantes para uma viagem inesquecível “Me orgulho de ter 100% de aproveitamento nessas expedições, ou seja, nenhum dos meus grupos deixou de ver a Aurora. Isso porque além do divertimento e aventura, existe o profissionalismo, muito estudo e pesquisa, além de muitos cálculos para estarmos no lugar certo e na hora certa”, conta Marco.

Sobre o expert – O empresário curitibano já realizou muitas expedições nestes 10 anos em busca do fenômeno que deixa o céu colorido e fotografou a Aurora em locais como Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Ilhas Faroe, Islândia (Iceland), Noruega, Região de Svalbard (Pólo Norte), Suécia, Rússia e Canadá, sem contar as paisagens incríveis e animais selvagens. Todos os detalhes das aventuras podem ser conferidos no blog http://auroraboreal.blog.br

Sobre a Aurora – O sol está sempre em atividade: explosões solares e filamentos são eventos normais e ocorrem sem nenhum aviso. Quando ocorre a liberação de massa coronal, se ela estiver voltada para a terra, possivelmente haverá aurora boreal. “Além da ejeção de massa coronal temos que ter mais dezenas de fatores para que possamos ver a aurora boreal, é realmente uma caça”.

