Nova York decreta estado de emergência após novos casos de coronavírus

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, decretou estado de emergência para tentar conter o alastramento do novo coronavírus. Desde sexta-feira (6), o Estado americano registrou mais de 30 novos casos da infecção.

Em uma coletiva de imprensa no sábado (7), Cuomo afirmou que a medida permitirá que o governo local acelere a compra de suprimentos e a contratação de trabalhadores que poderão auxiliar autoridades sanitárias.

O governador afirmou que o número total de casos no Estado subiu para 76 após a confirmação de 32 novos casos desde sexta. Cuomo ainda disse que dez pessoas foram hospitalizadas.

O número de casos registrados na cidade de Nova York subiu para 11, com sete novos casos confirmados desde sexta. Destes, cinco teriam sido infectados localmente, e as rotas da infecção não podem ser identificadas.

Também estão em estado de emergência os Estados da Califórnia e de Washington, no oeste do país, e de Maryland, no leste. Maryland divide fronteiras com Washington D.C., a capital americana.