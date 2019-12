Símbolo do art nouveau em Curitiba, o Palácio Belvedere, no São Francisco, foi reinaugurado nesta semana (19) com o espetáculo Celebração Belle Époque Brasileira, atração da programação Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019.

Em nota nas redes sociais, Ernani Buchmann, presidente da APL, registra momento histórico.

A pedidos, segue meu discurso de ontem na inauguração do Belvedere, a nova sede da Academia Paranaense de Letras.

“Caro prefeito Rafael Greca, que nos dá a honra de poder receber este Belvedere restaurado para sediar a Academia Paranaense de Letras, da qual V. Excia. é membro desde o ano 2001, e com quem dividi o encargo de trazer nos braços para este espaço, ao fim de um espetáculo de Natal estrelado pela bailarina Ana Botafogo, o cravo do maestro Roberto de Regina, que ameaçava se desfazer – o cravo e o maestro – sob a garoa daquela noite de dezembro de 1979; caro Vice-Governador Darci Piana, também presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná e membro da nossa Academia; ilustres Senadores e acadêmicos Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, que nos orgulham por representar a Academia Paranaense de Letras em Brasília; nossos acadêmicos, os quais saúdo na pessoa de Eduardo Rocha Virmond, expressão nacional de competência na administração da cultura; demais autoridades presentes, convidados,

Senhoras e Senhores.

A Academia Paranaense de Letras, expressão máxima da cultura paranaense foi criada em 1936, por iniciativa de Ulysses Vieira e seus companheiros do Centro de Letras do Paraná, sem que seus fundadores pudessem suspeitar que a nova entidade vagaria como o fantasma do pirata Zulmiro por oito décadas, sem possuir um lugar para chamar de seu.

Nascemos dentro do Centro de Letras e depois andamos mendigando teto no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, na década de 1950, voltamos ao Centro de Letras – que nos abrigou por quase 50 anos, em troca do pagamento anual do alvará do Corpo de Bombeiros –passamos pelo Centro Paranaense Feminino de Cultura, pelo Sesc da Esquina, que hoje sedia a nossa biblioteca, e pela Federação do Comércio até chegarmos à casa própria.

Foi preciso que a nossa então presidente, a acadêmica Chloris Casagrande Justen, patrimônio da educação e da cultura paranaenses, mobilizasse toda a classe política, da Fundação Cultural de Curitiba até o Palácio Iguaçu, para que a cessão deste imóvel para a Academia se materializasse, em 2014.

Não pudemos então habitar o Belvedere, por nos ter sido entregue em condições deploráveis. Em dezembro de 2017 ficou ainda pior, quando foi criminosamente incendiado.

O prefeito tomou a tarefa para si, prometeu restaurá-lo e cumpriu a promessa, de forma a que hoje estamos a testemunhar a inauguração não só da restauração do edifício, mas também da revitalização desta praça que já foi Praça do Mirante, Praça Emílio de Menezes e hoje atende por Praça João Cândido.

Construído por Cândido de Abreu para ser um mirante, inaugurado em fevereiro de 1916, o Belvedere foi sede da primeira estação de rádio do Paraná, a Rádio Clube Paranaense, conhecida pela sigla PRB-2; abrigou o observatório astronômico da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Paraná, o Centro Paranaense Feminino de Cultura, a União Cívica Feminina e um regimento da polícia entre outros locatários, ao longo das décadas.

Quando da cessão do edifício para a Academia, aqui funcionava, vejam a ironia, a União dos Moradores de Rua. Não sem resistência, deixaram o local para que nele se instalasse a mais antiga instituição cultural sem teto do Paraná, talvez do país: a Academia Paranaense de Letras.

(Quando visitei o local pela primeira vez, havia um cartaz na parede onde agora está afixada a placa: “proibido dormir neste local”)

Apesar da importância da Academia, é importante esclarecer que ela se compõe de apenas 40 membros, repetindo o modelo consagrado pela Academia Francesa e pela Academia Brasileira de Letras.

Somos pessoas voltadas às letras, às ciências, ao fazer cultural, mas em regra não somos dotados de posses.

A Academia é entidade há mais de 80 anos em estado de vulnerabilidade financeira, com o que teremos grandes desafios pela frente, no nosso mister de desenvolver a cultura no Paraná.

Por isso, foi fundamental a interseção do presidente Darci Piana, à frente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, no sentido de propor a instalação de um café-escola do Senac no andar térreo, medida que vai povoar esta praça de curitibanos e de turistas, revitalizando toda a região e mostrando aos visitantes a força da cultura paranaense.

A lei 13.883/14, que autorizou a cessão do Belvedere para a Academia, trouxe também a exigência de criarmos o Observatório da Cultura Paranaense, por inspiração do então Secretário de Educação Flávio Arns.

O Observatório foi criado em outubro último, com a participação das entidades culturais colegiadas, como o Instituto Histórico, o Centro de Letras, o Centro Feminino, as diversas academias literárias aqui sediadas, associações de cunho cultural e outras entidades que possuem a promoção da cultura como um de seus propósitos, diretos ou indiretos.

Em convênio com a Secretaria Estadual de Educação iremos ativar os projetos de ensino da História do Paraná nas escolas, conforme as disposições legais.

Destaco, por fim, a importância de se inaugurar um espaço voltado à cultura, neste país que sofre não só com a ausência de políticas culturais, mas com a franca antipatia a ela devotada por alguns figurões de altíssimo coturno federal.

Estaremos aqui, no antigo mirante, em vigília constante, na certa sob os olhares rigorosos de Cândido de Abreu, do ex-governador Manoel Ribas – que adquiriu, pelo governo do estado, este imóvel em 1932 e que viveu alguns anos aqui em frente, quando o atual Museu Paranaense era a sede do governo do estado, então Palácio São Francisco – e de tantas outras personalidades que viram esta cidade crescer e se tornar uma referência internacional em urbanismo e preservação histórica.

Quero agradecer a todos que contribuíram para que esta solenidade fosse possível, em especial aos acadêmicos Rafael Greca, Darci Piana, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, pelo respeito à história da Academia Paranaense de Letras e pelo zelo com o seu futuro.

Viva a Academia Paranaense de Letras!

Muito obrigado”.

Com informações das assessorias, redes sociais e fotos de Daniel Castellano e Bruno Tadashi