Nesta sexta-feira, o Grand Hotel Rayon abre ao público a RW Club, uma experiência para quem busca diversão.

Mesclando boa música, os melhores drinks e um ambiente sofisticado, a novidade pretende resgatar as grandes noites da capital paranaense.

“Curitiba está carente de boas opções de entretenimento. Por isso, desenvolvemos um projeto que reúne o melhor da vida noturna da cidade em um hotel cinco estrelas”, revela Riad Omairi, que está à frente do empreendimento juntamente com mais cinco empresários.

Com décor moderno assinado pelo arquiteto Eduardo Mourão, a RW Club conta com um sound system de última geração e ambientes cosmopolitas e contemporâneos, ideais para que o público se divirta e entre em contato com a energia única da house music.