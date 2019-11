A Coordenadoria de Integridade e Compliance, da Controladoria-Geral do Estado, entregou, na segunda-feira (18), o Plano de Integridade da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. O documento contém o mapeamento das atividades ou processos que podem apresentar riscos e vulnerabilidades ao trabalho íntegro e eficiente e foi recebido pelo secretário João Carlos Ortega.

Este é o segundo órgão estadual a receber o levantamento da equipe de Compliance. “O Governo do Paraná renova e fortalece os valores de gestão pública, em um trabalho inédito nesta área no País”, declarou Ortega, ao receber o documento. Na semana o plano foi entregue à Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes. A previsão é que até o fim do ano, serão seis órgãos a entrar na nova fase do Programa de Integridade e Compliance, coordenado pela CGE.