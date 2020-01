Uma nova faixa com mensagem alusiva a Lula é vista nos céus das praias de Santa Catarina. “Melhor que o verão é Lula na prisão”, anunciou uma frase de efeito levada por um avião de pequeno porte. Banhistas gritaram e aplaudiram.

No final do ano, outra faixa foi vista nos céus catarinenses: “Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro”. O financiador foi o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

O PT recorreu à Justiça, naquela oportunidade, para proibir as críticas a Lula, ex-presidente condenado nos processos do Tríplex do Guarujá (cumpriu pena em Curitiba) e do Sítio de Atibaia.

O juiz Fernando Machado Barboni negou a pedido. Ele escreveu na decisão que Lula é uma pessoa pública e está sujeito a críticas por parte da população. E acrescentou que a Constituição não permite censura prévia.

No início de dezembro, Hang havia dito nas redes sociais que patrocinaria um avião para sobrevoar o litoral do Estado levando faixas com dizeres contra o ex-presidente, durante o verão.