Nova estação-tubo serve linhas por onde circulam 53 mil passageiros

Foto: Daniel Castellano / SMCS

A nova estação-tubo Vale do Pinhão, que fica na Avenida Iguaçu, próximo ao cruzamento com a Rua João Negrão, no bairro Rebouças, já está funcionando. Na segunda-feira, dia 27 de janeiro, o prefeito Rafael Greca inaugurou a estação-tubo.

A nova parada de ônibus do sistema de transporte coletivo de Curitiba atende, para embarque e desembarque, passageiros de cinco linhas: 508 Sítio Cercado (anti-horário), 700 Pinheirinho/Cabral, 702 Caiuá/Cachoeira, X35 Pinheirinho/Prefeitura (reforço) e X36 Guadalupe/Fazendinha (reforço). Estas linhas chegam a transportar mais de 53 mil pessoas diariamente, em dias úteis.

“Está entrando em operação a estação-tubo Vale do Pinhão. É a segunda que servirá à região da nossa incubadora tecnológica Vale do Pinhão e também do Templo Maior da Igreja Universal do Reino de Deus”, disse o prefeito Rafael Greca.

A estação-tubo Vale do Pinhão faz contraponto com a estação-tubo Rebouças – Templo Maior, situada na Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas João Negrão e Conselheiro Laurindo, também no Rebouças. O ponto foi inaugurado em agosto de 2019 e igualmente é utilizado por passageiros de cinco linhas: X35 Pinheirinho/Prefeitura, X36 Guadalupe/Fazendinha, 507 Sítio Cercado, 700 Pinheirinho/Cabral e 702 Caiuá/Cachoeira.

Outras cerca de 53 mil pessoas utilizam as cinco linhas passam pela estação da Avenida Getúlio Vargas.