Solenidade que marca o início da gestão 2019-2023 reuniu

mais de 600 convidados em Curitiba

Com o compromisso de que as ações do Sistema Fiep terão foco total na indústria paranaense, foi empossada na noite da segunda-feira (28), em Curitiba, a nova diretoria da Federação das Indústrias do Paraná. A solenidade, que contou com a presença de mais de 600 convidados, incluindo o governador Carlos Massa Ratinho Junior e outras autoridades, marcou o início da gestão que comandará a entidade pelos próximos quatro anos. A nova diretoria é liderada pelo presidente Carlos Valter Martins Pedro, que substitui Edson Campagnolo no cargo, e conta com industriais de todas as regiões do Estado.

“A nossa missão e a razão de nossa atuação é única e exclusivamente promover ações e prestar serviços que agreguem valor para a indústria”, afirmou Carlos Valter em seu discurso. “Tudo o que fazemos deve ser voltado para o benefício de todos os industriais, de todos os setores e de todas as regiões do nosso Estado. Em cada projeto, em cada serviço ou ação que Fiep, Sesi, Senai e IEL promoverem dentro de suas missões, vamos buscar atender as reais necessidades das indústrias. Esse é o compromisso que assumimos, em prol de uma indústria mais produtiva e competitiva”, completou. Outro compromisso assumido pela nova diretoria é com o fortalecimento dos sindicatos industriais filiados à Fiep.

Ao saudar a nova diretoria da Fiep, o governador Carlos Massa Ratinho Junior ressaltou que a Fiep é fundamental para colaborar com o bom momento que o Paraná vive. “Temos que remar para a mesma direção para que o Paraná continue sendo o Estado mais moderno do país, evoluindo cada vez mais”, disse. “Desejo ao Carlos Valter e à nova diretoria uma boa sorte. O desafio de substituir o Campagnolo e sua equipe não é fácil, mas tenho certeza que a sua experiência como empresário, conhecedor da indústria paranaense, sem dúvida alguma vai fazer com que o Paraná, junto com a Fiep, alce voos ainda mais altos”, acrescentou.

Já o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, destacou as ações em parceria que o Sistema Fiep desenvolve com o município. “A Federação das Indústrias é uma grande parceira de Curitiba no programa dos Liceus de Ofício, que ensinam profissões, e também na causa da inovação, da geração de empregos novos com a economia disruptiva”, declarou. “Carlos Valter vai continuar, com brilhantismo, o trabalho de inovação do presidente Edson Campagnolo”, concluiu.

O vice-presidente executivo da CNI, Glauco José Côrte, que representou a entidade na solenidade, afirmou que Carlos Valter assume a presidência da Fiep em claro compromisso com o associativismo empresarial. “Nossos sindicatos são a célula-mãe do associativismo. É salutar ver em seu programa de gestão o compromisso com os interesses da indústria do Paraná. O senhor e sua diretoria contam com o apoio de seus companheiros da CNI”, ressaltou.