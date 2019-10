A primavera chegou e as flores da estação já aparecem nos lançamentos de décor. A renomada marca de papel de parede Masureel, importada da Bélgica e distribuída no Brasil pela Wallcovering acaba de lançar uma nova coleção que traz muitas flores e cores para dentro de casa. A novidade já chegou na Cosy Home, loja de décor localizada no bairro Bigorrilho em Curitiba (PR), com exclusividade na capital.

Da linha Khrôma, a nova coleção “Kent” conta com papeis recheados de flores, muitas cores e elementos da natureza como árvores e pássaros. De acordo com a sócia da Cosy Home, Nitsa Vianna, a nova coleção veio para impactar ambientes. “Os florais e os elementos aparecem com uma linguagem atual e sofisticada, perfeita para impactar e transformar qualquer espaço”, explica.

A loja é a única em Curitiba que conta com o lançamento já disponível para encomenda. A Cosy Home está localizada na Rua Bruno Filgueira, nº 1352, bairro Bigorrilho. Para mais informações, o contato é (41) 3030-6959.