Nova área de cultivo urbano vai produzir alimentos

Uma antiga área de ocupação irregular usada como depósito de lixo virou a 87ª horta comunitária de Curitiba, a segunda no bairro Fazendinha. Inaugurada pelo prefeito Rafael Greca nesta quarta-feira (19/2), a Horta Amigos da Vila Rigoni reúne diretamente 15 famílias, do plantio à colheita.

Com 25 canteiros de hortaliças e legumes, além de um pomar com 15 árvores frutíferas, o terreno fica ao lado do Parque Guairacá, na Rua Adelino Vessoni. Ali serão produzidos alimentos para atender 100 pessoas.

“Nesse trecho da várzea do Rio Barigui, antes tomado pelo lixo, agora nasce vida e esperança, com alimentação orgânica para as pessoas e também para os pássaros que terão as frutas e as abelhas nativas sem ferrão”, disse Greca.

A horta conta ainda com jardim de mel, colmeia de abelhas nativas sem ferrão que ajudam a aumentar a produtividade da plantação com a polinização.

A horta fica atrás de um condomínio e começou a surgir há um ano, com o envolvimento da comunidade local. A proposta teve apoio direto da Administração Regional do Portão e das secretarias municipais da Segurança Alimentar e Nutricional e do Meio Ambiente.