Noel da A.Yoshii

A chegada do Papai Noel, tradição nas unidades da A.Yoshii em Londrina e Maringá, agora encantará Curitiba. Nesta quinta dia 21, às 19h30, o showroom da construtora no Batel receberá a carreata natalina, quando o Coral Ébano apresentará a Cantata de Natal. Os presentes também poderão desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas oferecidas por food trucks, e serão oferecidas recreações infantis. A.Yosho fica à Rua Bispo Dom José, 2058.

Neve no Palladium

A Incrível Fábrica de Neve – Snow 360, um parque de diversões com neve de verdade, é a atração de Natal do Palladium. Tem pista livre, cenografia temática, brinquedos e escorregadores para adultos e crianças. Os ingressos custam 35 reais (15 minutos) e 60 reais (meia hora). O passaporte inclui empréstimo de roupas impermeáveis com tamanhos disponíveis a partir de 2 anos.

“Queremos que os visitantes do shopping tenham uma experiência inesquecível”, diz Cida Oliveira, gerente de marketing do Palladium, que já recebeu o Papai Noel. Está no piso L1, até o dia de Natal.

Rumo ao Natal

A Maria Fumaça, uma das antigas locomotivas do Brasil, vai passar por nove cidades do leste do Paraná com uma iluminação especial de Natal, em 25 eventos entre os dias 26 de novembro e 23/12, sempre às 20h30. Fazem parte dez espetáculos teatrais e 15 desfiles com o trem iluminado.

As cidades dos eventos são Curitiba, Almirante Tamandaré, Piraquara, Lapa, Pinhais, Paranaguá (espetáculo e desfiles), Antonina, Morretes e Ponta Grossa (nestas últimas três, somente desfiles).

“Neste ano, teremos uma decoração mais tecnológica, passaremos por mais cidades do que no ano passado e o espetáculo terá um enredo mais voltado à questão da segurança na ferrovia e meio ambiente”, adianta o produtor Conrado da Luz, da Remix Promo, responsável pelo projeto.