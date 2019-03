Nota Paraná premia contribuintes

Os ganhadores dos três principais prêmios do Nota Paraná receberam nesta quinta-feira (21) os valores durante a 40ª cerimônia de premiação na Secretaria de Estado de Fazenda, em Curitiba. Uma moradora de Maringá e dois de Curitiba receberam os valores de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil.

Neste mês de março, o programa de cidadania fiscal bateu um novo recorde. Entre créditos e prêmios, foram devolvidos aos contribuintes paranaenses R$ 65 milhões.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, o mês do consumidor está sendo muito especial, pois mais consumidores estão pedindo o CPF nas notas fiscais, efetuando o cadastro, participando dos sorteios e recebendo parte do imposto que pagaram na compra. “O programa traz muita vantagem para o consumidor, para os lojistas, para as entidades e para o Estado. Todos ganham, ninguém perde”, diz. Desde o início do programa, em agosto de 2015, já foram devolvidos mais de R$ 1,3 bilhão – entre créditos e prêmios.

A cerimônia contou com a presença da diretora-geral do Procon-PR, Claudia Silvano, que falou sobre a importância para o consumidor exigir o CPF na nota. “Sempre aconselhamos o consumidor a pedir a Nota Fiscal, porque quem pede a nota está sendo cidadão, evitando a sonegação. E o dinheiro arrecadado quando se evita a sonegação se reverte em favor da própria sociedade”.